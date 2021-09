Wernamo filmstudio om återstarten: ”Kan inte vänta hur länge som helst”

Efter två inställda säsonger drar Wernamo filmstudio igång höstens visningar den 13 september. Sedan 2016 har den ideella föreningen erbjudit filmvisningar, först i Cupolen och därefter i Gummafabrikens biosalong. Och när den första av höstsäsongens sju filmer snart går upp på den vita duken är förväntan stor hos filmstudions styrelse.

– Det fanns ett behov när vi startade filmstudion, Värnamoborna vill se bra film och på senare år har vi har nästan fått säga nej till medlemmar då vi knappt haft plats i salongen. Det ska bli väldigt kul att köra igång igen, säger Brendan Holden, kassör i filmstudion.

Filmerna väljs dels utifrån betyg på IMDB men deras längd spelar också in då föreningen bara har tillgång till lokalen en viss tid, vilket gjort att alla filmer över två timmar går bort. För att få se höstens program krävs ett medlemsskap i föreningen och bland årets filmer finns titlar som The father, Under sanden och Farewell.

– Men vi börjar med en polsk film som heter Corpus Christi, det ska bli väldigt kul att visa den för Värnamopubliken, säger Brendan.

Rigmor Åstrand Broberg, sekreterare i filmstudion, förklarar mer om tanken med upplägget att erbjuda filmerna i ett paket.

– Det gör att man upptäcker nya saker, filmer som man kanske aldrig hade sett annars. När man har köpt ett medlemsskap och får så många filmer på köpet så vill man dra nytta av det, tror jag.

Höstens visningar kommer innebära 30 platser mindre för publiken, med anledning av restriktionerna. Ordföranden Mikael Broberg berättar hur filmstudions styrelse resonerat inför en uppstart där pandemin vilar som en skugga över salongen.

– Det är ganska spännande att se hur folk tänker. Är man rädda för att komma på grund av corona? Eller vill man komma ut, titta på film och träffa folk? Det vet vi inte i nuläget, men det är väldigt många som undrat när igen. Samtidigt, nu kör vi igång och fungerar det så gör det. Vi kan inte vänta hur länge som helst, säger Mikael Broberg.