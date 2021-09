Walk of hope är tillbaka: ”Jag tror att folk tycker att det är kul att göra något igen”

För andra året i rad ställs Smålandsstenardagen in till följd av pandemin. Men återkommer gör i år Walk of hope, ett arrangemang som görs för att samla in pengar till barncancerfonden.

– Det är viktigt att stödja på det sätt man kan. Med hjälp av pengar kan forskningen gå framåt. De som får ta emot stöd av insamlingar är så tacksamma. Walk of hope är dessutom ett roligt event, säger Anita Wilhelmsson från arrangerande Rapid Relief Team.

Lördagen den 18 september går starten vid Torghuset i Smålandsstenar och det är precis som det låter; en promenad för hoppet.

– Det brukar vara populärt och många uppskattar att komma ut och hitta på något roligt, samtidigt som man hjälper någon annan. Jag tror att folk tycker att det är kul att göra något igen och förena nytta med nöje.

När promenaden arrangerades sist kom över 100 personer för att delta.

– Jag vill välkomna alla som har varit med förut och alla nya som vill hitta på något kul som är till nytta för andra. Hjälpa oss att nå vårt mål, att samla in 50 000 kronor. Man kan ställa upp både som privatperson och företag säger Anita Wilhelmsson.