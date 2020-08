Vikingar, kungar och präster – här är Svens dramatiska historier från Villstad

I coronatider har begreppet hemester blivit en del av vardagen. Ett tips för den historieintresserade är en tur till Villstad kyrkby, vars historia sträcker sig mer än tusen år tillbaka. Få kan berätta byns historia som hembygdsföreningens ordförande Sven Jarl.

— Vi befinner oss i en riktigt gammal miljö. Läget vid Nissan lockade tidigt människor hit. Ortnamnet Villstad härstammar från mansnamnet Wivill som var vanligt under vikingatiden, säger Sven Jarl.

Kyrkbyn ligger inbäddad mellan två stora fornnordiska gravfält.

— Uppe på kullen tror man att det fanns ett altare där man offrade till Tor och Oden. Vi har inte mindre än 60 gravhögar här och man har gjort arkeologiska fynd av spjut, metrevar och smycken, säger Sven Jarl.

Efter kristnandet byggdes en liten stavkyrka i trä på den tidigare altarplatsen. Men under 1100-talet skulle en ny kyrka byggas i sten.

— Då blev vägen upp för kullen för lång och kyrkan placerades nedanför backen, där vår kyrka står i dag.

Kyrkbyn, med sitt öppna läge på gränsen mellan Danmark och Sverige, blev tidigt en plats där de krigande parterna slog läger. De flesta av historiens kungar har passerat platsen. Under 1560-talet brändes hela Västbobygden ner.

— Intet ont om våra vänner danskarna, det var ju krig. Danskarna krävde att alla i Västbo skulle betala brandskatt, men bönderna i Villstad hade hört att kung Erik XIV skulle driva danskarna på flykt så de betalade aldrig. Det skulle stå dem dyrt, alla hus brändes och många slogs ihjäl. Familjer flydde ut i markerna. Det var inte nådigt att bo här i dessa tider, säger Sven Jarl.

Till kyrkan gick man varje söndag, vissa vandrade flera mil. Predikan kunde pågå i timmar och ibland gick det hett till i bänkarna.

— Prästerna hade stora ordningsproblem. Folk satt och pratade i bänkarna och det hände att regelrätta slagsmål bröt ut mitt under pågående gudstjänst.

En förklaring till det stökiga uppförandet var att det mellan 1600- och 1800-talet fanns en liten krog vid klockaregården, precis bredvid kyrkan. Denna drev prästerna till vansinne.

— Det hände att törstiga drängar tog sig en sup både före och efter och under gudstjänsten och kyrkvaktmästaren kunde ibland beordras att låsa portarna under predikan, berättar Sven Jarl.

När den socialt engagerade prästen Daniel Nordin tog över prästämbetet på 1800-talet köpte han upp klockaregården, tog en hammare och spikade helt enkelt igen krogen.

Men alla präster var inte lika moraliska. Sven berättar om bondsonen Erik från Horshaga som läste till präst. Vid sin första tjänstgöring förförde han kyrkoherdens fru och gjorde henne gravid. Erik blev fråntagen sitt ämbete och flyttade tillbaka till Villstad socken, där han inledde en romans med kyrkoherde Krokius dotter Sara. Romansen avslöjades, Sara skickades bort och Erik ställdes inför rätta.

— Han dömdes i mitten av 1630 för att ha ljugit äran av Sara. Han är den enda personen från 1600-talets småländska rättegångsprotokoll som dömts som ljugare, säger Sven Jarl.

Smålandsstenar är Villstad sockens största tätort, tack vare järnvägen. Men faktum är att det från början var tänkt att stationen skulle ligga i Villstad.

— Men bönderna gillade inte utvecklingen. De var trygga i det gamla och såg inte nyttan med en järnväg, säger Sven Jarl.

Ett par röster på en sockenstämma avgjorde Villstads och Smålandsstenars öde.

— När tågen väl började rulla insåg man sitt misstag. Plötsligt fick ju skogen ett värde, det gick att sälja och frakta timmer. Smålandsstenar, som tidigare bara varit en liten by, växte och blomstrade.

— Tänk vilket fint samhälle Villstad hade blivit här om planerna hade följts, säger Sven.

Å andra sidan, menar han, är det inte alltid så lätt att förstå sig på nya innovationer.

— Det fanns ju många kritiska röster mot radion, tv:n, bilen och telefonen också. Det ligger nog i vår natur att vara kritiska. Vad vi kan konstatera är att hur världen ser ut om 50 år, det har vi inte en susning om.