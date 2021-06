Viadukten ändras och Norra övergången är tillfälligt avstängd: ”Tanken är att det ska bli tydligare för trafikanterna”

Orangea skyltar som suttit uppe under ett par veckors tid visar att Norra övergången är avstängd från den 14/6-16/6 på grund av asfalteringsarbeten. Under tiden får bilister som vill ta sig från stan och upp ovanför Viadukten köra via Jönköpingsvägen och Gröndalsleden.

Stefan Abrahamsson, gatuingenjör på Värnamo kommun berättar att man asfalterar om, samtidigt som man utför en del andra arbeten. Allt för att förtydliga vad som gäller i den något knepiga korsningen.

– Det blir bland annat refuger och två körfält i båda riktningarna på Bangårdsgatan, samtidigt som huvudleden som svänger in under järnvägen blir tydligare utformad, säger han.

Ni räknar med att vara klara med arbetet på onsdag eftermiddag?

– Om det fungerar med leveranser och så vidare så är det tanken, ja.

Samtidigt är det arbeten på gång på Viadukten som nu varit stängd för biltrafik sedan den 30 november förra året.

Personal från tekniska förvaltningen är i full gång att plocka bort stängsel och liknande när tidningen gör ett besök på måndagsförmiddagen.

Ska Viadukten öppnas igen, eller vad är det som händer?

– Nej så är det inte. Vad vi gör nu är helt enkelt att snygga till och göra avspärrningarna dels lite mindre hårda, men även tydligare och mer permanenta, säger Patrik Ingeltorp, på tekniska förvaltningen.

Han fortsätter:

– Den kommer alltså fortfarande att vara stängd för biltrafik, men öppen för gångtrafik och cyklister. Räcken kommer att sättas upp och linjer kommer att målas. Samtidigt blir det även blomplanteringar och någon soffa utplacerad på nedre delen av bron, allt för att det ska bli både säkrare och trevligare.

Patrik poängterar också vikten av att ta det försiktigt när man cyklar ner för bron. Risken finns annars att man kommer upp i allt för höga hastigheter.

När räknar ni med att vara klara med arbetet?

– Tanken är att det mesta i alla fall ska vara klart till midsommar, säger Patrik Ingeltorp.