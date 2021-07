Varning för vattenbrist i länet: ”Det kan helt enkelt ta slut på några dagar”

De senaste veckorna har läget vad gäller vattennivåerna i länet försämrats avsevärt. I många små snabbreagerande vattenmagasin, som vattnet oftast kommer ifrån när det handlar om enskild brunn, ligger grundvattennivåerna just nu under eller mycket under det normala i hela länet.

Även i stora långsamreagerande magasin, som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen, har grundvattennivåerna sjunkit. I större delen av länet ligger man just nu under det normala.

Dock är sydvästra länsdelen, det vill säga merparten av GGVV-regionen, ett undantag. Här är grundvattennivån i stora magasin ännu normal.

Den övergripande bedömningen är att grundvattennivåerna kommer att fortsätta att sjunka. SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, har beräknat hur grundvattennivåerna kommer att förändra sig vid olika väder. De små magasinen påverkas snabbare men det krävs en blöt kommande månad för att nivåerna ska höja sig till under det normala. Samma sak gäller för de större magasinen.

— Jag är inte så orolig för vattentäkten och dricksvattnet i Värnamo, men i de mindre kan det sjunka väldigt fort. Det kan helt enkelt ta slut på några dagar, säger Antti Vähäkari, va-chef i Värnamo kommun.

Så skedde i Horda under extremtorkan 2018.

— Då hade vi borrat en ny brunn strax innan men inte kopplat in den. Det gjorde vi och på så sätt löste det sig den gången, säger Antti Vähäkari.

I ett 30-tal av landets kommuner råder just nu bevattningsförbud i hela kommunen. En av dem är Gnosjö kommun. I Värnamo kommun råder bevattningsförbud i Dannäs, Horda och Gällaryd. Utöver det finns det rekommendationer om att spara på vattnet.

— Det är svårt att se hur mycket rekommendationerna påverkar, men det är ju klart att det inte är så bra att vattna gräsmattan med dricksvatten, det är inte det våra system är byggda för, säger Antti Vähäkari.

När det gäller ytvattnet ligger nivåerna under det normala och de väntas sjunka ytterligare och ligga lågt under en längre tid. Det gäller både Lagan och Nissan.

— Det är inte så illa som 2018 men tittar man i Lagan ser man knappt att vattnet rör på sig. Mycket av Lagans vatten är från början grundvatten, säger Antti Vähäkari.