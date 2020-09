Värnamobygdens Ryttarförening arrangerade stor dressyrfestival

– Det är nu tredje året som vi arrangerat dressyrtävlingar på vår fina sjöbana, berättar Anna Mattsson, tävlingsledare, Värnamobygdens Ryttarförening.

– Vi har fått mycket positiv respons från de tävlande som har varit mycket nöjda med arrangemanget. De har sagt att de tycker att det har varit en mycket fin bana att tävla på, men också berömt de trevliga funktionärerna. Att vi kan locka toppryttare så som Stefan Jansson som tidigare ridit i svenska dressyrlandslaget till Värnamo känns stort, fortsätter Anna Mattsson.

Emma Erlandsson förtjänar extra beröm.

– Flera av de 15 hemmaryttarna har haft en mycket framgångsrik helg. Jag vill speciellt lyfta fram hemmaryttaren Emma Erlandsson som debuterade i en högre klass under första dagen på tävlingen och på sista dagen var hon redan kvalad till nästa nivå. Det är starkt jobbat under en och samma helg, säger Anna Mattsson.

Värnamoryttarna gjorde bra ifrån sig när DM avgjordes i Växjö.

DM för ponnyhoppning gick av stapeln i Växjö under den gångna helgen. Det var en hård kamp under två dagar som avslutades med en riktigt rysare till final. Under hela helgen var det dryga 300 starter där Värnamoryttarna stod för nästan 40 av dessa.

– Otroligt starkt jobbat av Värnamoryttarna då det var en tuff kamp om finalplatserna, berättar Charlotta Hellström, pressansvarig för Värnamobygdens Ryttarförening.

– Att sedan hålla nerver i schack samtidigt som regnet tidvis öste ned på banan under omhoppningen och då sätta hela omhoppningsrundan snabbast och med minst fel är grymt imponerande av såväl ponny som ryttare. Men det klarade fyra av Värnamoryttarna som alltså plockade hem DM silver och brons i klassen för C-ponnys samt silver och 4:e placering i klassen för D-ponnys, fortsätter Charlotta Hellström.

Fakta Värnamobygdens Ryttarförenings Dressyrfestival:

2018 (premiär) var det 60 starter under en dag i fem olika klasser.

2019 var det 130 starter under två dagar i 12 klasser

2020 var det 200 starter under tre dagar i 18 klasser i nivåer från lokal Lätt C:2 upp till regional Prix St Georges.

13 olika företag från bygden sponsrade med fina priser.

Resultat Värnamoryttarna Dressyr:

Emma Erlandsson, Salome (SWB), 3:a, 66,548%, Medelsvår C:1 samt 2:a, 67,619%, Medelsvår C:1

Pernille Bennekov, Skovlys Zorbet, 3:a, 68,000%, Lätt A:3

Jenny Nilsson, Joelsbo Divine, 4:a, 69,833%, Lätt B:2

Anna Persson, Flamenco af Hvarre, 6:a, 67,500%, Lätt B:2

Resultat hoppning, ponny, Växjö

DM-finalen:

Claudia Göpert, Munsbro Spare Time, Silver/2:a, Regional Lätt A, Kategori C

Frida Ljungdahl, Pajero van de Beekerheide, Brons/3:a, Regional Lätt A, Kategori C

Mira Oksanen, Amazing Grey, Silver/2:a, Regional Lätt A, Kategori D

Tilda Svensson, Jupiter, 4:a, Regional Lätt A, Kategori D

Övriga klasser:

Emelie Hellström, Stellan KAN, 1:a, Regional Lätt B, Kategori C

Claudia Göpert, Munsbro Spare Time, 2:a, Regional Lätt B, Kategori C

Alma Blommesköld, Harringtons Beauty, 1:a, Regional Lätt C, kategori C

Tilda Svensson, Jupiter, 4:a, Regional Lätt A, Kategori D

Frida Ljungdahl, Chester Forster, 2:a, Regional Lätt B, Kategori D

Alma Blommesköld, Lookout Oysters Spring, 4:a, Regional Lätt B samt 2:a Regional Lätt A, kategori D

Mira Oksanen, Amazing Grey, 6:a, Regional Lätt B, Kategori D

Emilia Hjalmarsson, Clonberne Larry, 9:a, Regional Lätt B, kategori D

Resultat hoppning, häst, Växjö

Klara Trofast, Carilitis, 2:a, Regional 1.10 meter

Wilma Petersson, Enzo, 4:a, Regional 1.10 meter

Wilma Petersson, Emric, 4:a, Regional 1.10 meter

Resultat hoppning, ponny, Vaggeryd-Skillingaryd RK

Emelie Hellström, Stellan KAN, 1:a, Regional Lätt A samt 2:a Regional Lätt A+, Kategori C

Alma Blommesköld, Harringtons Beauty, 1:a, Regional Lätt B samt 2:a Regional Lätt B+, Kategori C

Alma Blommesköld, Lookout Oysters Spring, 1:a, Regional Lätt B samt 2:a, Regional Lätt A Kategori D

Resultat hoppning, häst, Vaggeryd-Skillingaryd RK

Wilma Petersson, Emric, 7:a, Regional 1.10 meter