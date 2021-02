Värnamo bröt måltorkan: ”Det känns skönt”

Inga mål mot Trelleborg, inga mot Öster och inga mot Sylvia. Visst det är bara "träningsmatcher". Men tre matcher i rad utan att göra mål. Det är klart att det har stört IFK.

– Vi vill alltid göra mål och jag tycker att vi har skapat och varit i straffområdet och avslutat en del och vi har sakta men säkert jobbat på att ta oss till ännu bättre målchanser. Det sitter ju i idag också vi gör 1–0 efter en målchans, men i det läget har vi fortfarande inte gjort ett spelmål på ett tag. Så det var ju skönt när det kom också i slutet av matchen. För jag tycker att vi skapar lägen där vi kunde gjort mål innan, säger IFK-tränaren Robin Asterhed efter 3–0 (1–0) mot Öster borta.

Men nu vet Asterhed att de kan göra mål. Nu kan laget bocka av den grejen.

***

Och det var ju en del andra goa besked för laget också.

Laget kom rätt i den kollektiva positioneringen i stora delar av matchen och håller nollan igen. Bernardos bestämda brytspel syntes bakåt. Erick Brendons kattmjuka spelelegans syntes framåt. Tvåvägsrörlige Albin Sundgren syntes överallt på högerkanten. Och Joel Stevens såg ut som han gjorde den här tiden förra året. Han tryckte ner sin markering, bjöd på riviga riktningsförändringar och kom till avslut. Det var fler IFK:are som kom till skott.

Men det var det där med att göra mål också.

IFK gnuggade sig in i matchen och kunde komma fram i längre anfall.

I 40:e minuten tog löpvillige Albin Sundgren hemjobbet och när det vände tillbaka i anfall ville han boll igen. Han fick det och drev upp bollen, passade och tog en ny laguppoffrande löpning i djupet. Robin Dzabic fick bollen, fintade att gå längs med kortlinjen, men vände neråt istället. Österbacken hängde inte med. Straff till Värnamo.

Straffskytten Erick Brendon tog fart mot bollen, saktade in, tittade upp och rullade iskallt in 1–0.

***

I andra skruvade Öster upp tempot i löpningarna och passningarna. Det gav en del anfall, men Filip Eriksson i målet kom ut och avvärjde. Eller så stod IFK-försvaret i vägen.

IFK fortsatte att komma fram i en del lyckade spelkombinationer.

– Spontant så känns det som att det böljade lite i andra. Vi inleder väldigt bra och känns som vi kontrollerar passningsspelet och pressar dem till att spela bort bollen. Vi håller i taktpinnen, men tappar den när vi anfaller i lite korta anfall och inte kommer med samma tryck, men sedan tar vi över sista fem, tio igen, säger Asterhed.

I slutminuterna kom också inhoppande Isse Ismails inlägg mot förstaytan. Där flöt inhoppande Michael Kargbo in och bakom honom fyllde Oscar Uddenäs på och rullade in bollen i mål. Efter att Abdi Magashy kört slalom mellan Öster-backarna kunde Isse Ismail trycka in 3–0 på en målvaktsretur efter ett fint anfall.

– Kargbo får inte till nicken först, men sedan fyller Oscar på och sedan är det härligt att Isse är hungrig på returen på Magashys avslut. Nä, det känns skönt, säger Asterhed.

IFK fyllde på med mer tajmade löpningar i straffområdet och bröt måltorkan.

Och bara så ni vet vad som väntar i vår också. Grundrivaliteten mellan lagen växte ju längre matchen gick. Det som började vänskapligt slutade i en mer tjafsig match.

– Man märker på våra att det fanns känslor inblandat. Det är alltid något extra att komma till Växjö och spela. Men spelarna är alltid supermotiverade så, men det är något extra och det är derby. Det märktes.