Världen behöver fler tivolikioskar

Förra veckan var jag i Halmstad och gjorde en väggmålning hos My Feldt. Mitt under rådande pandemi har hon köpt loss sitt café, satsat alla sina pengar på ett kort och nu bygger hon om caféet till en tivolikiosk!

När november hasar på i långsam, grå dimma, så tapetserar My väggarna randiga, rutiga, målar dörrarna rosa och lägger in rödrutigt golv. Grå betong täcks med regnbågsfärgade tyger och ut mot den regnvåta gatan hänger papp i fönstren så ingen kan se in i kiosken. Inte än.

Jag målar en karusell på väggen, med blinkande lampor och färgglada hästar. Under tiden jag målar och My tapetserar, så packas låda efter låda med Mys fantastiska kolor och läggs i färgglada kartonger.

Visste ni förresten att färger påverkar hur vi mår? Rött till exempel gör oss mer produktiva och stimulerar hjärnan, men gör oss också mer stressade. Blått däremot verkar lugnande och gör oss mer kreativa. Introverta eller stressade personer upplever färgernas betydelse starkare än andra. Jag som är introvert känner särskilt av detta. Just nu vill jag måla alla mina väggar milt gröna. Som att det är lättare att andas i ett grönt rum.

Jag skulle beskriva mig själv och My som ytterligheter, där hon är röd och jag definitivt är blå. Men vad bra det blir när de två personligheterna möts, en som kör och en som känner in. När världen utanför stannat upp, håller andan, drar sig tillbaka, så gasar My. Korthus, pappersflygplan och popcornmaskin. För även om sällskapen som får komma dit är små, så är det så viktigt att få se och känna att allt inte går under. Det går att rivstarta under rådande omständigheter och kola smakar lika gott, om inte ännu godare, nu. Dessutom behöver du inte dela med dig. Skyll på corona och ät upp hela själv.

Så glad att jag fick vara med på resan, att min karusell kanske kan glädja någon. Nu åker täckpappen för fönstren ner. Ut strömmar värme, kulörta lampor, ljus och tro på framtiden. Är det någonting den här världen behöver just nu, så är det sådana som My och ännu fler tivolikioskar! Förresten, ett varmt tips nu när vi ska hålla oss inomhus, måla om en av alla de där vita väggarna. Jag lovar att du kommer bli gladare! Min bästa färg just nu heter exhale. Andas ut. Allt blir bra.