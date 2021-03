Varför är vi rädda för att berömma? Uppskattning är idealitetens arvode

Det var den då 76-årige Leonard Cohen, som sa det, en torsdagskväll, den 12 augusti 2010 i Göteborg.”This is a man working for your smile”, sen gjorde han minst åtta extranummer och slutade nån gång efter midnatt efter fem timmars konsert. Jag tappade räkningen på extranumren.

Leendet och uppskattningen var hans största arvode från oss som tagit oss till Scandinavium. Han var så stor så han var ödmjuk och kunde dela med sig av scenen. Han släppte fram sina musiker, han lät de tre i kören sjunga solo och synas och tog emellanåt ett steg tillbaka. Han var så stor, så han kunde dela med sig av framgången. Även om biljettpriset var dyrt, så var det uppskattningen han behövde och betonade. Jag har funderat på det så många gånger. Vilken drivkraft uppskattning är.

Tidigt som 21-årig journalist på radion blev jag dränkt i elaka insändare som retade sig på min Gnosjödialekt och mig, som om Västboitiska kan vara något annat än vackert... De ansåg att det skulle vara rikssvenska i Smålandsnytt, de regionala radionyheterna. Då sa min chef: ”Tänk att ETT positivt brev väger upp tio skällbrev. För det är mycket lättare att skriva ett elakt brev än att skriva ett positivt av någon anledning.” Uppskattning har varit viktigt för att finna arbetsglädje. Givetvis har kritik, ibland befogad och uppskattad, och ibland obefogad, varit en självklar del i ett arbete som varit så offentligt.

Efter att jag skrev här i Värnamo Nyheter för en månad sen om hur många förväntar sig att ”Någon Annan” ska ställa upp, så har jag dränkts i uppskattning. Jag har fått sms, telefonsamtal, citerats i e-postbrev till föreningars medlemmar där valberedningen sliter, och så vidare.

Självklart är det roligt att skriva om något som engagerar många.

Ingen tycker om att tas för given. Jag har många gånger tänkt att uppskattning är idealitetens arvode. Självklart ger föreningsliv förstås så mycket mer som till exempel gemenskap. En träning i demokrati och umgängeston. Även när det behöver sägas ifrån emellanåt, så kan det göras från hjärtat, med eftertanke, och inte i affekt. Jag är trött på argsinthet.

Varför är vi ibland rädda för att berömma? Vi behöver känna oss sedda och uppskattade för då mår vi helt enkelt bra. Uppskattning är drivmotorn i idealitet och föreningsliv. Uppskattning ger lusten och orken att fortsätta. Hurra för alla uppskattade eldsjälar!

Karin Malmsten

Journalist och pensionär i Åminne