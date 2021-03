Vaggerydsföretag får böter – lagrade 17 ton avfall utan att anmäla det

Ett företag, som bedriver verksamhet i bland annat Vaggeryds kommun, åläggs att betala böter för miljöbrott. Det efter att man inte hörsammat den anmälningsplikt som finns gällande lagrande av avfall.

Verksamheten innefattar bland annat att samla in, ta emot och lagra plastavfall för återvinning. I miljöprövningsforordningen framgår att anmälningsplikt gäller för att lagra icke farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än 10 ton men högst 10 000 ton. Bolaget i fråga har under perioden januari till mars 2017 lagrat i vart fall 17,9 ton icke farligt avfall på fastigheten. Det utan att göra föreskriven anmälan till tillsynsmyndigheten, miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun, går att läsa i ett strafföreläggande från Åklagarmyndighetens riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Ansvarig företrädare på bolaget har därav av oaktsamhet bedrivit anmälningspliktig verksamhet utan föreskriven anmälan till kommunen, enligt Åklagarmyndigheten, och företaget åläggs att betala företagsbot på 40 000 kronor. Med särskild grund att näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.