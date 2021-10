Vaggeryds kommun bland finalisterna – har chans att vinna årets Klimatpris: ”På något vis ett erkännande”

Varje år delar Klimatrådet ut ett klimatpris, till någon som bidragit till visionen om ett Klimatsmart plusenergilän och gjort en insats som är ett gott exempel för andra verksamheter. Och nu står det klart att Vaggeryds kommun står som en av finalisterna.

– Just att bli nominerad kan de flesta bli det är ofta att man skickar in en nominering men just att vara en av finalister då har ju juryn gjort en bedömning att just denna insatsen är bra, säger Lina Larsson.

Den insatsen Lina Larsson pratar om är kommunens satsning på att minska matsvinnet. I Vaggeryds kommuns miljöprogram finns ett mål om att minska matsvinnet med 20 procent mellan 2018 till 2021, ett mål som redan har uppnåtts.

– Vi drog igång i början av 2019 och ska hålla på i fem år. Det handlar om att minska matsvinnet i alla leden. Vi jobbar hela vägen från upphandlingen, hur mycket man beställer, att man tänker på storleken på olika förpackningar så att öppnar och det hinner bli dåligt, till tillagning och serveringen och hur man sedan omhändertar det.

Hon beskriver att det handlar om mycket mer än att bara minska andelen mat som slängs i exempelvis skolköken. Det handlar snarare om ett ändrat arbetssätt för de som arbetar i köken, att kommunicera ut detta till både allmänheten, arbetsplatserna – och även barnen i skolorna.

– Vi hade ett exempel på en förskola där man pratat med barnen om att man kan ta lagom mycket och ta flera gånger istället. Har det då kommit ett barn med ett glas mjölk som är så fullt att det nästan skvalpar över så har kompisarna sagt att ”du ska inte ta så mycket, tänk om du inte orkar dricka upp allt. Det är bättre att du tar två gånger”, berättar Lina Larsson.

På klimatkonferensen den 22 oktober avgörs vem som vinner och får utmärkelsen Klimatpriset 2021. Att vinna hade självklart varit roligt, säger hon. Men menar att det är stort bara att vara bland de fyra finalisterna.

– Det betyder att juryn ändå har lyft upp den här insatsen bland många andra bra insatser, och bara det är ju jätteroligt. Det är många jobbar med detta dagligen, så bara att vara i final är jätteroligt, säger hon och fortsätter:

– Detta priset handlar mycket om att lyfta och sprida goda exempel. Det är inte en tävling så utan vi delar gärna med oss med andra kommuner och privata företag av våra framgångar.

Vad tror du att andra kommuner och verksamheter kan lära av Vaggeryds kommun?

– Dels det att vi har jobbat med hela kedjan, och att vi även jobbar mycket med kommunikation kopplat till detta. Vi har till exempel gjort matsvinnsvideor, korta lite humoristiska filmer och försökt att på olika sätt sprida informationen. Det tror jag också är en framgångsfaktor, att man pratar om det på olika sätt. Det är inget som bara stannar i köket utan det är till för alla. Kommuninvånarna, föräldrarna, politikerna och så vidare, säger Lina Larsson.

Senast i februari i år blev Vaggeryds kommun även en av finalisterna för Miljöstrategipriset för satsningen på minskat matsvinn.