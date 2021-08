Unik lösning för att få opera med wienerorkester till Marieholm: ”Hör väl inte till vanligheterna”

Operagruppen Minopera, som är en del av den ideella föreningen Scenkonst Jönköping, vill göra det mer naturligt att uppleva opera på landsbygden. Som ett led i detta arrangeras det därför ett par operaföreställningar i Marieholms gamla skola på lördagen den 14 augusti. På onsdagen den 18 augusti sätts föreställningarna också upp på Fridhäll i Skillingaryd. Föreställningarna är gratis, men föranmälan krävs.

– Vi hoppas verkligen att kunna lyfta operan här i Småland. Det är fantastiska sångare som vi har lyckats att engagera, säger Annika Liljenroth från Minopera.

Den ena föreställningen riktar sig till barn och heter Magiska Mozart, medan föreställningen Greetings from Vienna riktar sig mer till en vuxen publik. I den senare fortsätter gruppen sin tradition av att bjuda in en österrikisk orkester till Jönköpings län – för att ge de lokala sångarna och publiken möjligheten att uppleva wienermusik framfört av en äkta wienerorkester. Musikerna i orkestern spelar i de stora orkestrarna i Wien, förklarar Annika Liljenroth.

Men på grund av coronapandemin tvingades man hitta en annorlunda lösning:

– Vi löste det genom att spela in en orkesterfilm i Österrike. Orkestern behövde inte resa, utan de stannade kvar i hemtrakterna och spelade in en film.

Detta innebär att sångare på plats ackompanjeras av musiker på filmduken:

– Det är ett format som jag själv inte har sett någonstans tidigare. Det hör väl inte till vanligheterna kanske, att ha en film med orkester och så levande sångare framför. Musikerna spelar i en väldigt fin barock byggnad i närheten av Wien, som är fantastiskt fin och som vi fick nyttja gratis, för att de också tyckte att det här kulturprojektet verkade spännande.

Satsningen är en del i ett projekt i samarbete med Leader Västra Småland och med bidrag från Region Niederösterreich, Region Jönköpings län och Kulturrådet.

– På så sätt kan vi leverera musik och opera på landsbygden och samtidigt hålla en hög nivå och erbjuda samarbetsmöjligheter trots corona. Det är jätteroligt att vi äntligen kan visa upp detta.

Hon lyfter fram att sångarna i de båda föreställningarna alla har anknytning till Småland, något som hon tycker fyller en funktion:

– Vi tror att när man känner till orten där man spelar så förstår man vad människorna som bor här behöver för att få en trevlig kväll. Det är också den här igenkänningsfaktorn, att en sångare som har en jättebra utbildning bor i trakten. Då blir opera inte lika elitärt, utan något som vi alla kan lyssna på.

Om föreställningarna:

I Marieholm medverkar följande sångare:

Magiska Mozart: Julia Ojansivu, sopran från Växjö, i rollen som ”Bastienne”, Joakim Karlsson Bäckmark, tenor/baryton från Jönköping, i rollen som "Bastien" och Björn Elmgren, baryton från Växjö, i rollen som "Colas".

Greetings from Vienna: Annika Liljenroth, sopran från Wien, bosatt i Sävsjö, Wolfgang Veith, tenor från Wien, bosatt i Sävsjö, och Björn Elmgren, baryton från Växjö.