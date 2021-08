Två nya OS-silver till Sverige – i segling och hästhoppning • Fredricson 17 hundradelar från guld

I hästhoppningen vann den favorittippade britten Ben Maher den olympiska finalen efter att ha varit snabbast i omhoppningen med sex ryttare.

Han förstörde en svensk klang-och-jubelföreställning där det ett tag såg ut att det nästan bara skulle vara svenskar i omhoppningen.

Bäst gick det för Peder Fredricson som kom tvåa i omhoppningen, bara 17 sekunder efter Maher.

– Det var fantastiskt. Jag är jätteglad och väldigt stolt över min häst och mitt team, säger Fredricson till Discovery.

Det är Fredricsons andra raka OS-silver. Han kom tvåa i omhoppningen efter Nick Skelton, Storbritannien. Då var marginalen 53 hundradelar.

– Så kanske om fem år kan jag ta det. Jag får träna på att bli lite snabbare, säger Fredricson till Discovery med ett leende.

Fredricson hyllade sin häst All In. Hästen har tävlat sparsamt och han var osäker på om formen fanns där. Men All In visade att han fortfarande är att räkna med när det gäller.

– Han hoppade jättebra i går och jag visste inte riktigt hur han skulle kännas i dag efter den hoppningen i går, men direkt när jag satt upp på honom i dag kändes han riktigt bra och han hoppade fantastiskt.

– Jag visste att jag hade en häst i superform och jag tyckte vi fick till en riktigt bra omhoppning.

Men åt Ben Maher gick det inte att göra något åt.

Henrik von Eckermann kom på fjärde plats i omhoppningen, med Malin Baryard Johnsson som femma.

– Jag är fantastiskt stolt över alla. Det vi levererar här, individuellt, men också som lag är utanpå allt annat, säger Henrik Ankarcrona till Discovery.

Han var extra nöjd med Peder Fredricson.

– Att ta en silvermedalj i Rio och fem år senare med samma häst kunna leverera igen – det är helt enastående, säger han till Discovery.

Maikel van der Vleuten från Nederländerna knep bronspengen.

Det var fullständig svensk dominans i grundomgången i OS-finalen i hästhoppning. Henrik von Eckermann, Peder Fredricson och Malin Baryard Johnsson var samtliga felfria på den mycket svåra banan i Tokyo.

Den enda andra ryttaren – förutom svenskarna och Maher och van der Vleuten – som klarade banan av de 30 startande var japanen Daisuke Fukushima, rankad på plats 600 i världen.

Alla andra hade minst ett fel, däribland favoriter som världsettan Daniel Deusser, Tyskland, och schweizaren Martin Fuchs, rankad tvåa i världen, som rev två hinder vardera.

Tidigare år har det individuella resultatet även räknats in i lagtävlingen, men från och med i år avgörs de båda disciplinerna var för sig. Lagtävlingen inleds på fredag.

Tidigare på onsdagen tog svenskarna Anton Dahlberg och Fredrik Bergström silvermedaljen i herrarnas 470-klass på OS-regattan, efter ett hårt medaljrace.

Det var två glada och rörda seglare som hoppade ur båten efter att ha säkrat silvermedaljen i 470-seglingen.

– Det känns underbart i varenda cell i kroppen, säger Anton Dahlberg.

–Vi har kämpat för det här så länge, Anton och jag. Det har varit en utmanande vecka men vi är där för varandra och hjälper varandra. Att vi lyckas ha den här uppåtgående kurvan under ett OS och göra vårt bästa race i det avgörande racet. Jag är stolt, jag är jävligt stolt, säger Bergström.

I inledningen av medaljracet höll sig svenskarna framme i topp fem, tillsammans med Nya Zeeland, Spanien och Australien.

Anton Dahlberg och Fredrik Bergström höll undan för den spanska båten, med Jordi Xammar och Nicolas Rodriguez Garcia-Paz, i medaljseglingen och behöll andraplatsen som man hade efter grundomgångarna, och kämpade hack i häl på Australien ända fram över mållinjen.

Den sistnämnda båten hade redan säkrat guldet på förhand. Matthew Belcher och Will Ryan har haft ett sådant försprång i sammandraget att medaljen redan var deras före medaljseglingen tog vid.

På tisdagen, inför medaljracet, vann svenskarna den tionde seglingen efter att ha kommit trea i den nionde i OS-regattan som avgörs utanför den lilla ön Enoshima några mil sydväst om Tokyo.

Därmed låg 470-duon Anton Dahlberg och Fredrik Bergström låg på silverplats inför den avslutande medaljseglingen – en plats de envist lyckades försvara in i det sista.

Dahlberg och Bergström tog VM-guld följt av EM-brons i våras. Duon har tidigare tagit silver 2017 och brons 2019 i tvåmansjolleklassen.

– Vilken jäkla resa jag har gjort med Anton, jag är så stolt över det vi har gjort. Det har varit utmaningar men vi har stått ihop i vått och torrt, säger Bergström.

Nu väntar ett silverfirande i Tokyo. Medaljen är Sveriges sjätte i OS.

– Vi kommer nog att dansa på hotellrummet. Mycket kärlek, bara njuta och ren glädje. Bensinen genom den här resan har varit glädje och det kommer vara mycket glädje i natt, säger Dahlberg.

Vid OS i Rio 2016 kom de sexa. Det är sista gången som Dahlberg och Bergström får tävla tillsammans i OS i 470. Till OS i Paris 2024 blir tvåmansjolleklassen en mixedklass.

Olivia Bergström/Lovisa Karlsson missade medaljseglingen i damernas 470-klass. Duon hamnade totalt 14:e plats och det är bara de tio främsta som går till medaljseglingen.

TT