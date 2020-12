Två dagar efter skjutningen på Rörstorp slog polisen till i en tvättstuga

Tidningen har läst förundersökningen kring det grova vapenbrottet som uppdagades i Värnamo bara någon dag efter att tre personer hade blivit beskjutna på Rörstorp.

Lördagen den 14 november fick polisen flera samtal från boende på Ringvägen i Värnamo som hade hört skott avlossas. De som hade blivit beskjutna var tre män, alla kända av polisen sedan tidigare. Samtliga togs med till polishuset för förhör men dessa gav ingenting.

Efter den här händelsen sökte polisen igenom fastigheterna kring brottsplatsen och man hittade då ett skarpladdat vapen i en tvättstuga i en av fastigheterna på Ringvägen och tvättstugan sattes under bevakning med ett ”förlängt kik” från ett intilliggande rum.

Två dagar efter skottlossningen dök tre män upp i korridoren. Två av dem hade täckt över ansiktet med balaklavor. En av dem gick in i tvättstugan och de andra två stannade kvar i korridoren. Enligt poliserna fick de uppfattningen att de stannade utanför för att hålla vakt. Poliserna såg på skärmen i rummet bredvid hur mannen inne i tvättstugan lossade på locket till ventilen och sträckte sig efter vapnet som hade legat där. Då slog man till mot de två ute i korridoren samtidigt som man hindrade mannen i tvättstugan från att lämna.

Förutom att två av männen var maskerade med luvtröja och balaklava så hade de även skyddshandskar och skyddsvästar på sig när de greps. En av dem, en tidigare Värnamobo, förklarade skyddsvästen med att han endast använde den när han befann sig i Värnamo.

De tre visade sig vara samma person som två dagar tidigare hade blivit beskjutna utomhus och det är polisens uppfattning att något var på gång eftersom två av dem dök upp i källaren maskerade och med skyddsväst.

I polisförhören är samtliga tre väldigt förtegna om ärendet ner till tvättstugan. Han som gick in i tvättstugan har lämnat en förklaring att han ville tvätta händerna men poliserna såg via övervakningskameran att han bar handskar när han gick in och dessa hittades senare i en soptunna inne i tvättstugan. I det första förhöret undrar han hur polisen kan anklaga honom för grovt vapenbrott?

”Jag har ju inte rört någon pistol och jag har ju inga handskar på mig”, ska han ha sagt och förhörsledaren konstaterar att det är värt att notera detta eftersom ingen har berättat för mannen att det handlade om en pistol.

Mannen, som har varit den som pratat mest av de tre, har senare ändrat sin historia och berättat att han hade fått ett tips om att någon gömt något i källaren men att han hade förväntat sig narkotika eller pengar och inte ett vapen. Han vill dock inte berätta vem som lämnat tipset.