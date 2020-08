TV: Wilma var med i idol – lyssna på hennes låt här

TV-programmet Idol är nu inne på sin 16:e säsong. Många har det varit som stått framför den kritiskt lyssnande juryn under alla åren som programmet sänts. Säkert har många också varit väldigt nervösa innan de väl fått sin dom.

Wilma Helmersson som bor mellan Bredaryd och Ås vet numera hur det känns.

– Välkommen in, säger hon när tidningen gör ett besök i föräldrahemmet strax utanför Bredaryd.

Wilma berättar att hon pluggar till sjuksköterska på högskolan i Jönköping och att undervisningen sker mestadels på distans på grund av coronaepedemin.

– Det är andra året som börjat nu. Mitt mål är att arbeta som barnmorska när jag är klar med utbildningen, säger hon.

Men du sjunger ju också och var med i Idol tidigare i år.

– Ja, det stämmer. Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv, jag var helt blank när jag stod där framför juryn.

Hur gick det till och vad hände?

– Jag har ju alltid gillat att sjunga, så mamma skickade iväg en sångvideo med mig till programmet. Efter det blev jag kontaktad av dem och fick åka till Göteborg för en första audition.

Hon fortsätter:

– Som sagt, jag var fruktansvärt nervös. Men tre av fyra i juryn sa ja, det var bara Alexander Kronlund som sa nej. Han tyckte att mitt självförtroende var för dåligt och att jag skulle ta mera plats.

Den första uttagningen där Wilma sjöng låten Not ready to make nice av Dixie chicks var så avklarad. I maj väntade sedan slutaudition i Stockholm. Där sjöng hon låten Give me love av Ed Sheeran, men där tog det stopp och tävlingen var över för hennes del.

Hur kändes det egentligen?

– Ärligt talat var det faktiskt på sätt och vis en lättnad även om man så klart velat fortsätta. Men under de två månaderna från att jag gått vidare från Göteborg och väntade på slutauditionen i Stockholm mådde jag faktiskt ganska dåligt. Jag var så nervös helt enkelt.

Vad skulle du vilja säga till dem som vill söka till Idol?

– Först och främst att man inte ska bry sig för mycket om vad folk tycker och tänker. Sedan måste våga ta plats. Det känns nämligen som att de går mycket på karaktären, hur man är som person, inte bara på rösten alltså.

Nu har du gjort den här resan, tänker du söka igen?

– Faktum är att jag vill det. Men då ska jag se till att få upp självförtroendet så jag slipper vara lika nervös nästa gång, säger Wilma Helmersson.