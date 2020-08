Trafikolycka i centrala Värnamo – person till sjukhus

Larmet kom in till SOS vid 11.38 under måndagen. Enligt deras ledningsoperatör så handlade det om en bilist som av oklar anledning kört in i en stenbumling eller en stenrefug vid bron på Storgatan i Värnamo.

– En person fick följa med ambulans till sjukhus, berättade SOS-ledningsoperatör.

– Det enda jag vet är att personen var vaken och talbar, tillade hon om personens skadeläge.

Det är oklart varför och hur olyckan har inträffat, och enligt SOS skulle polisen ta över ärendet och hålla förhör med vittnen.