Tonys syster skadades vid explosionen i Beirut

Förödelsen är enorm, över hundra personer har dött, hundratals saknas enligt Röda Korset i Libanon och flera nyhetsbyråer. Över 4 000 personer har skadats efter explosionen som skakade Beirut på tisdagskvällen.

Först uppgavs det att det var en brand som utlöst en explosion i ett fyrverkerilager, men detta dementerades senare. Lokala myndigheter har nu bekräftat att det var ett högexplosivt ämne som börjat brinna som heter ammoniumnitrat. 2700 ton ska ha förvarats i en lagerlokal vi hamnen.

Tony Elhage, 53, är uppvuxen i Beirut men kom till Jönköping och Huskvarna 1990 då han flydde inbördeskriget. Han jobbade då som officer i kristna libanesiska armén. Han har följt utvecklingen noga det senaste dygnet.

— En av de mest vackraste huvudstäderna ligger återigen delvis i ruiner, det är svårt att förstå, säger han.

Han berättar hur chockad han blev när han såg de första tv-bilderna. Genast kom tankarna på hans systrar.

— Det var det första jag tänkte på. Alla bor ju i huvudstaden och några av dem bara ett par kilometer från hamnen där explosionen inträffade.

Men Tony började få kontakt med dem efterhand.

— Min syster som skadades fick glassplitter över sig och fick skärskador. Hon kunde åka till ett sjukhus och få vård. Hon mår efter omständigheterna bra men alla är förtvivlade.

Tony fick höra om berättelser om gråtande scener där människor förtvivlat söker efter anhöriga, flera sjukhus är också delvis förstörda och hundratusentals uppges vara hemlösa. Tony såg själv på tv och sin gamla skola förstörd.

— Det klart att minnen kom upp från en tid då allting var mycket bättre och innan situationen förvärrades i Beirut.

— En av mina systrar har lämnat Beirut och flyttat in i ett hus där familjen bodde för många år sedan. Situationen är total kaotiskt just nu. Innan explosionen rådde det brist på mediciner, ekonomin landet är svag och dessutom har Beirut drabbats hårt av coronapandemin. Det är så mycket lidande som råder just nu så det är svårt att ta in. Det måste få ett slut men återuppbyggnaden kommer att ta tid.