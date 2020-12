Töllstorp är redo för jullediga som vill vara i friska luften

Friluftslivet frodas under covid-19. Det har märkts inte minst i Töllstorps fritidsområde. De olika lederna har använts flitigt under vintern och på kommunen räknar man med att ännu fler ska utnyttja området under jul och nyår.

– Vi har städat upp och sett till att uteplatserna är i ordning, säger Töllstorpshallens föreståndare Björn Thorsson.