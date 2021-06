Tipsen till sommaren i tv-soffan och biofåtöljen

"Katla"

Visas på Netflix

Regi: Baltasar Kormákur, Börkur Sigthorsson, Thora Hilmarsdottir.

I rollerna: Gudrun Yr Ejfjörd, Iris Tanja Flygenring, Ingvar Sigurdsson, Aliette Opheim, Valter Skarsgård, Torstein Bachmann med flera.

Att det skulle bli Baltasar Kormákur som fick jobbet att göra den första isländska Netflix-serien förvånar inte. Han har i ett par decennier varit Islands fixstjärna nummer ett inom film och teater, som skådespelare, producent, manusförfattare och regissör.

När det gäller "Katla" har han både skrivit och producerat, samt regisserat fyra av de åtta avsnitten. Resultatet har blivit en berättelse som på ett udda sätt verkligen exploaterar det fantastiska isländska landskapet, men som mystifierar det mer än nödvändigt. Egentligen innehåller inte heller serien några karaktärer man som åskådare bryr sig om.

Storyn går ut på att vulkanen Katla har ett utbrott och dränker den lilla staden Vik i aska. Många av dess invånare har flytt till Reykjavik, bara en handfull är kvar. En dag kommer några personer vandrande från vulkanområdet. Nakna och insmetade i aska. Vilka är de, varför har de kommit, är de verkliga, är de ett resultat av något övernaturligt? Om detta handlar serien, och de frågor som ställs gör att många av Viks invånare börjar ifrågasätta sig själva och sina handlingar.

Det är långsamt och metodiskt berättat, men i längden rätt sövande. Skådespeleriet är överlag utmärkt, trickfilmningen när personer konfronterar sina dubbelgångare är bra gjord. Det vilar en ödesmättad, apokalyptisk stämning över bilderna av det säregna isländska landskapet som är dränkt i aska, både på marken och i luften. Filmen har dränerats på färg så det stundtals ser ut som kolorerat svartvitt foto. Det är mycket snyggt, men det kompenserar inte för att rollpersoner bär sig konstigt och irrationellt åt.

Att jag till sist ser färdigt är inte direkt av intresse, snarare för att jag vill se om man lyckas få till ett fungerande slut. Det är åtminstone kul med ett barn som är det mest isande otäcka sedan Damien i "Omen".

Gunnar Rehlin/TT

***

"The United States vs Billie Holiday"

I rollerna: Andra Day, Trevante Rhodes, Natasha Lyonne med flera

Regi: Lee Daniels

Tidigare i år kom dokumentären "Billie" i vilken regissören James Erskine gör sitt bästa för att berätta både om både Billie Holiday och journalisten Linda Lipnack Kuehl, vars tidigare opublicerade intervjuer om Billies liv, drogberoende och barndomstrauman utgör stommen i den filmen.

Den här spelfilmen har en delvis annan vinkel och bygger på en del av boken "Chasing the scream: The first and last days of the war on drugs" av Johann Hari, som ägnas åt den frenesi med vilken FBI jagade Billie Holiday.

Harry Angslinger, som krigade mot knarket under 30 år i FBI:s tjänst, spelar en stor roll. På pappret var det Billie Holidays missbruk av heroin som gjorde att han var efter henne. Men den viktigare anledningen till att hon förföljdes var att hon envisades med att sjunga låten "Strange fruit".

Den dramatiska kurvan som leder fram till stunden då Andra Day (som gör sin första stora roll i den här filmen) tar ton och sjunger den ikoniska sången, som handlar om vita människors lynchningar av svarta människor i södern, den är mycket tjusigt konstruerad. Att framföra sången är en revolutionär handling som Billie Holiday så modigt utför och det är också tydligt vad det kostar henne. Över huvud taget är alla sångnummer i filmen i en helt egen klass, tack vare Andra Days karisma och röstlikhet med huvudpersonen.

I de stunderna kommer filmen till liv. I övrigt känns de många och långa montagen som stilistiskt fluff och en sidohistoria om en svart FBI-agent som blir kär i sångerskan han är satt att bevaka känns märklig och krystad – även om hans inre kamp inte i sig är ointressant. Det blir bara lite för mycket av allt.

I sitt hyllade övergreppsdrama "Precious" (2009), lyckades Lee Daniels bättre med konststycket att ta en fruktansvärt mörk historia och sprinkla lite, lite magiskt filmstoff över den, bara precis så att det skulle bli uthärdligt att titta på.

Den här gången tar filmens förhöjda och sega känsla udden av den smärta som det tvåhövdade dramat bygger på: rasismen och de barndomstrauman som trasade sönder Billie Holiday. Båda delarna hade tjänat på en stramare film.

Miranda Sigander/TT

***

"In the heights"

I rollerna: Corey Hawkins, Anthony Ramos, Melissa Barrera

Regi: John M Chu

"Hamilton"-skaparens senaste sång och dans-nummer "In the heights" har hajpats som en seger för mångfalden men missar målet både med samhällskritik och rollbesättning.

I likhet med 90-talsmusikalen "Rent" och dess filmatisering från 2005, utspelar sig "In the heights" i en kuddrumsvariant av New York, men här i det mestadels latinobefolkade området Washington Heights.

Alla kämpar med sina räkningar men är förstås bästa vänner och har stora drömmar.

I centrum för berättelsen står det rekorderlige butiksbiträdet Usnavi, som sparar för att flytta tillbaka till Dominikanska republiken. Hans kärleksintresse Vanessa knegar på den lokala frissan men fantiserar om ett modejobb och en lägenhet downtown Manhattan.

Udden är tidstypiskt riktad mot gentrifieringen. De rika höjer hyrorna och de lokala verksamheterna säljer sina lokaler till ekologiska skräddare som tar nio dollar för en strykning. De ekonomiska förändringarna presenteras som väderleksrapporter: något som bara händer och är omöjligt att påverka. Istället för att bli arga sjunger och dansar alla och blir glada åtminstone för en stund.

"Hamilton"-skaparen Lin Manuel Mirandas senaste musikal har redan gjort succé på Broadway och vunnit Tonys. Filmversionen av regissören John M Chu (från "Crazy rich asians") har på förhand hajpats som en triumf för mångfald och representationen av latinos i Hollywood.

I en något ironisk vändning har filmen gått dåligt under öppningshelgen och istället anklagats för ensidig rollbesättning. Den uppenbara bristen på de afrolatinos som utgör en en stor del av områdets invånare har gett filmen öknamnet "In the whites" på twitter, där kritiker menar att latino-skådespelarna i filmen uteslutande är ljushyade. Något som fick Lin Manuel Miranda att gå ut med en offentlig ursäkt under premiärveckan.

Det stora problemet med "In the heights" är främst den två timmar och 23 minuter långa speltiden som hade kunnat bantas ned till en kvart. Huvudrollsinnehavaren Anthony Ramos är tveklöst ett proffs med stor räckvidd, men efter så lång tid blir hans återkommande uttryck (på gränsen till tårar) mer än en smula påfrestande. Kanske blev han helt enkelt också trött. Ingen behöver en så här stark dos livsglädje.

Kristoffer Viita/TT

*

Lista: Här hittar du sommarens hetaste tv

SVT:

"Sommarlov". Avsnitt hela sommaren.

"Sommarjazz". Premiär den 19 juni.

"Midsommarkonsert från Sävelångens strand". Visas den 25 juni.

"Allsång på Skansen". Premiär den 29 juni

"2121 – kortfilmer". Premiär den 30 juni.

"Kronprinsessan, kungamordet, drottningoffret". Premiär den 1 juli.

"Mästaren" – säsong 3. Premiär den 5 juli.

"Sommaröppet". Premiär den 8 juli.

"Morden i Midsomer" – säsong 22. Premiär den 13 juli.

"Vi eller aldrig". Premiär den 13 juli.

"Generation Utöya". Premiär den 18 juli.

"Ett par dagar i november – med Jan Troell". Premiär den 23 juli

"Birgitta Dahls heliga vrede". Premiär den 8 augusti.

"Finska rycket" med Tiffany Kronlöf. Premiär i augusti.

TV4 & Cmore:

"Lotta på Liseberg". Premiär den 20 juni.

"Sommar med Ernst". Premiär den 24 juni.

"Tilde". Premiär den 9 juli.

"Vit sand". Premiär den 9 augusti.

"Roeng". Premiär den 16 augusti.

"We hunt together". Premiär den 16 juni.

"The other one". Premiär den 5 augusti.

TV3 och TV6:

"Max Anger". Hade premiär den 6 juni.

"Dystopia". Hade premiär den 13 juni.

"There is something about Mary". Visas den 11 juli.

"Braveheart". Visas den 1 augusti.

"War for the planet of the apes". Visas den 8 augusti.

"Venom". Visas den 22 augusti.

"A star is born". Visas den 29 augusti.

HBO Nordic:

"Generation" – säsong 1b. Premiär den 17 juni.

"Rick & Morty" – säsong 5. Premiär den 21 juni.

"The good fight" – säsong 4. Premiär 25 juni.

"Bosch" – säsong 7. Premiär den 26 juni.

"Tenet". Tillgänglig från och med den 28 juni.

"The Legend of the underground". Premiär den 30 juni.

"The white lotus". Premiär den 12 juli.

"The spanish princess – säsong 2. Premiär den 12 juli.

Discovery plus:

"Skitsamma". Premiär den 18 juni.

"Spökjakt" – säsong 3. Premiär den 25 juni.

"Sarah Sjöström: Kampen mot klockan". Premiär den 21 juli.

"Över Atlanten" – säsong 3. Premiär i augusti.

"Lundellhuset" – säsong 3. Premiär i augusti.

"Alla mot alla" – säsong 6. Premiär i augusti.

Netflix:

"Silver skates". Premiär den 16 juni.

"Katla" – säsong 1. Premiär den 17 juni

"Elite" – säsong 4. Premiär 18 juni.

"Fatherhood". Premiär den 18 juni.

"Too hot to handle" – säsong 2. Premiär den 23 juni.

"Sex/life". Premiär 25 juni.

"Young royals". Premiär den 1 juli.

"Hur jag blev en superhjälte". Premiär den 9 juli.

"La casa de papel" – säsong 5. Premiär den 3 september.