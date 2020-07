Tina lämnade över klubban till Göran

Den 30 juni hade Anderstorps Rotaryklubb sitt årliga presidentskifte på Hotell Åsen i Anderstorp. Ny president i klubben för verksamhetsåret 2020-2021 blir Göran Holmberg, som tar över efter Tina Järnland. I samband med presidentskiftet arrangerades också en invigning av projekt Ekekullen, där Anderstorps Rotary varit initiativtagare och Kicki Falk fick äran att klippa bandet.

Avgående presidenten Tina Järnland delade ut utmärkelser, från distriktet där klubben erhöll utmärkelsen ”District Service Awards” för fina verksamheter under året. Kicki Falk erhöll utmärkelsen Paul Harris Fellow för sitt arbete med ungdomsverksamheten. Under verksamhetsåret 2019.2020, som under perioden mars – juni påverkats mycket av coronapademin, med helt inställda sammankomster, har trots allt klubben haft många aktiviteter. Utdelning av utmärkelsen ”Årets Anderstorpare” gick till Åke Fridén, Stina Andersson fick skolstipendiet som delas ut till en föredömlig elev.

Under februari månad genomfördes utbildning för alla högstadieelever om droger, med föredrag i Equmeniakyrkan för både elever och föräldrar. Klubben arrangerade en aktivitet på Klockaregården där ett 60 tal äldre fick en härlig stund med Finnvedens Dragspelsklubb och gott fika. I maj månad erhöll 58 barn i årskurs 3 en cykelhjälm. Totala givandet i klubben uppgår till 83 000 kronor och utöver de lokala projekten har det lämnats bidrag till barnhemmet i Zimbabve, Rotarys Läkarbank, microlån till småföretagare i u-länder och Polio Plus, för att utrota polio i världen.