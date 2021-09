Therese valde att leva i samklang med naturen: ”Grönsaksodling blir man inte rik på”

Strax intill den lilla Alabosjön, där som Nissan flyter fram i den norra kommundelen, den så kallade Toppen av Gislaved, samsas 50 olika sorters grönsaker om jorden hos Therese Lindell. Hon driver företaget Granna Grönsaker sedan 2019 och under 2020 utsågs hon till årets nytänkare av Gislaveds kommun.

Hennes filosofi är att odla grönskare på ett så naturligt sätt som möjligt. Istället för att plöja jorden om höstarna och dra upp nya land, sår hon på permanenta odlingsbäddar som hon försöker använda till grödor under så stor del av året som möjligt.

– Så länge som något växer i jorden så pågår fotosyntesen och då binder det kol, förklarar Therese och fortsätter:

– En annan funktion med att odla under hela året är att om man har rotsystem i jorden under vintern så minskar det urlakningen av näringsämnen i jorden.

Därför odlar hon så kallade gröngödsling emellanåt. Det är grödor som inte ska användas till försäljning, men som fyller sin funktion genom att de växer i jorden och förbättrar strukturen på jorden.

– Då kan man få en effektivare odling.

Therese har alltid haft ett odlingsintresse och odlat egna grönsaker sedan hon var liten. Men det var när hon och sambon Rasmus köpte huset i Alabo som det tog ordentlig fart och intresset växte sig allt större.

Terese är från Tenhult och Rasmus från Virserum. De bodde i Jönköping när de bestämde sig för att leta efter ett billigt hus på landet och fann huset i Alabo.

– Det var så billigt att vi hade kunnat välja att ha det som sommarstuga, men vi trivdes så bra att vi valde att bosätta oss här permanent, berättar Therese.

Det var då som tanken på att odla grönsaker för att bli självförsörjande uppstod. Therese hittade en kurs i ämnet på en folkhögskola som hon läste på distans. Och ju mer hon lärde sig om olika sorters jord och mikrosystem desto roligare blev det.

Helst skulle det finnas minst en grönsaksbonde i varje by

Therese fick chansen att arrendera en bit mark vid Alabosjön och där har hon odlat grönsaker till försäljning sedan 2019. Hennes affärsidé är att leverera grönsakspåsar varje vecka till kunder som prenumererar. Hon har även kunde som köper påsar styckvis. Och för att inspirera sina kunder brukar hon skicka med tips på hur man kan hantera råvarorna.

– Jag försöker öka medvetenheten om hur man kan ta vara på grönsakerna och många har uttryckt att de tycker att det är roligt att lära sig, säger Therese.

Bland annat odlar hon trädgårdsportlak som många får testa för första gången när hon har med den i grönsakspåsen.

– Den blir ofta väldigt omtyckt.

Therese och Rasmus är båda egenföretagare och som för många andra med småbarn är det ett pussel för att få ihop vardagen med tre barn.

– Det är inte så lätt att få ihop det ekonomiskt alla gånger. Grönsaksodling blir man inte rik på. Men det känns väldigt bra att kunna vara mer med barnen i och med att man kan styra sina tider lite själva. Det är också skönt att kunna ge dem bra mat som jag vet var den kommer ifrån och jag tycker att det är viktigt att vi alla börjar leva mer i samklang med naturen, säger Therese.

Under sommarhalvåret jobbar hon ungefär halvtid med grönsaksodlingen. Under vintern handlar det mycket om att planera inför kommande säsong. Det arbetet gör hon grundligt för att sedan under säsongen kunna leverera färska granna grönsaker till kunderna varje vecka.

– Jag sår i omgångar. På så sätt kan jag förlänga säsongen, säger Therese, som hoppas att fler ska upptäcka odlingsintresset.

– Helst skulle det finnas minst en grönsaksbonde i varje by.