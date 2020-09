Succén fortsätter – IFK rycker i toppen

Men Felix Wennegrund medgav att det var lite nervöst.

Johan Lassagård hade gjort 2–0 i 63:e matchminuten.

Ja, det var vad alla trodde.

Men målet dömdes bort för offside. Ett par minuter senare kvitterade Karlskrona till 1-1 istället.

– Man blev lite orolig då, men det kändes som vi hade en del lägen och att vi skulle komma till fler målchanser.

Han är ung och klok Wennergrund. Och han fick rätt.

Det kom fler inlägg i boxen och Michael Kargbo kom i rätt position och kunde nicka in 2-1 i 71:e matchminuten.

Efter det lade Felix Wennegrund och IFK in en extra växel. 19-åringen tryckte ner sin markering, tog sig förbi på sin vänsterkant och tryckte in ett bestämt inlägg som Edvin Becirovic mötte till 3–1.

Det var pricken över i:et på en ruggigt stark insats av vänsterbacken Wennegrund.

Han stod rätt, vann boll, höll i när han skulle och passade vidare bollen när det var det bättre alternativet.

– Tack. Kul att höra. Jag tycker att jag slarvar lite i vissa lägen. Men det är en helt okej insats.

Helt okej?

– Nä, men det gick bra. Det var väl en av de bättre matcherna.

Och så gör du din första poäng för IFK med assisten?

– Ja, det var min första assist, så det var kul och Edvin är ju på plats där så det var bra.

***

Hela laget var lite mer på plats i den här matchen jämfört med i onsdags. Man kom närmare Karlskrona på mitten och såg ut att ha lite bättre fokus i duellspelet. Även om IFK kunde haft bättre fart på passningar och löpningar i första halvleken så kunde ändå laget rulla upp tålmodigt passningsspel på högerkanten. På vänsterkanten testade Joel Stevens störtloppstekniken när han ryckte rakt förbi sin markering och in på ytan bakom backlinjen. Därifrån fick han in bollen till Johan Lassagård som tajmade sin löpning in i Karlskronaboxen.

Men han sköt i stolpen.

Efter det kunde Benjamin Lindblad trycka in returen från nära håll till 1-0 i elfte minuten.

Allmänt jubel förstås.

Men Lassagård hade dock svårt att glädjas först. Det fick bollen känna på som fick sig en ny åktur rakt in i stolpen igen efter målet.

Och målskytten Lindblad var inte heller helt nöjd efter första halvleken.

– Jag tycker vi gör det sådär. Vi sätter inte pressen riktigt, säger forwarden om första halvleken.

Men samtidigt: IFK släppte inte till mycket alls bakåt. Hyperstabile Victor Ericsson och Francis De Vries bidrog stort till det.

Och hela laget som vanligt.

– Jag tror de inne i vår box med bollen under kontroll max fem gånger under 90 minuter, så de fick ju enormt bra utdelning på det de skapade. Men med de målchanser vi verkligen skapar idag så så hade väl ingen sagt något om det blivit två mål till. Men sista 20 minuterna är det ett lag på planen. De är helt slut. Så det kändes som en synnerligen rättvis seger även om det blev lite stressigt när de gjorde 1-1, säger Jonas Thern.

Och IFK vinner utan det senaste nyförvärvet i Oscar Uddenäs. Talangen lämnade Malmö FF som 16-åring för att ta steget till italienska SPAL. Men nu är han hemma i svensk fotboll igen och kommer att jobba på den fysiska formen innan han kan spelas in i laget.

IFK har bredden och spetsen.

Och elva poängs försprång ner till tvåan Utsiktens BK.