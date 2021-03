Stort intresse för nattvandringar – 22 föreningar är anmälda

I Vaggeryds kommun finns det två fältsekreterare som arbetar uppsökande och rådgivande mot ungdomar som rör sig ute i samhället.

– Vi möter ungdomarna på plats och det är möten som kräver gemensam respekt och förståelse, berättar Reshat Shabani.

Han får medhåll av sin kollega, Patricia Magnusson, som menar att det stora samarbetet med skola och myndigheter i kommunen är mycket god och bidrar till deras arbete.

Nu har de flaggat för att föreningar i Vaggeryds kommun ska hjälpa till med att öka antalet vuxna ute i samhället under kvällar och nätter.

– Responsen har varit mycket bra, säger Reshat.

22 föreningar har anmält sig, allt från sportföreningar till konstföreningar.

– Det är bra att vuxna som känner till orterna rör sig ute på kvällar och nätter, säger Patricia.

Oftast blir det trevliga möten med ungdomarna, menar fältsekreterarna. De flesta ungdomar ser det bara som positivt att det finns vuxna ute dessa tider. Föreningarna ska vuxenvandra i Vaggeryd och i Skillingaryd under helger och ska finnas där som ett vuxenstöd. Föreningen får 3 000 kronor per kväll och under storhelger, som kan vara riskhelger med fler ungdomar ute, ger 1 500 kronor extra. Vuxenvandringen kommer igång i början av april och pågår in i mitten av november.

­– Det är roligt att så många föreningar har visat sitt intresse för vuxenvandring, trots dessa tider med corona, säger Reshat.

Deltagarna i vandringen får en bil att transportera sig i, jackor, reflexvästar, ryggsäck, mobiltelefon och första hjälpen väska.

– Dessutom har vi sammanställt ett informationsmaterial där vi informerar om vad man ska tänka på när man vuxenvandrar, berättar Patricia.

På grund av rådande situation med covid-19 så delas det även ut munskydd och visir. Finns det möjligheter att vandra med någon man i vanliga fall umgås med så är det bra, med tanke på smittorisken.

– Deltagarna kommer att få flera trevliga och roliga möten med ungdomarna. Detta gynnar många, säger Reshat.