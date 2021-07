Störd nattsömn och skitiga bilar – kajorna har tagit över hos Skillingarydsborna: ”Vi förstår att det är jättejobbigt”

En Skillingarydsbo konstaterar i sitt klagomål till kommunen att problemet har funnits länge: ”Men nu i år känns det som om det har eskalerat. Vi får problem att somna och det är var och varannan dag som det hamnar fågelskit på min bil. Jag har vänner och bekanta både i mitt och i andra områden i Skillingaryd som upplever att problemet har ökat okontrollerat.”

Annie Gustafsson som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i kommunen är inte den som handlägger klagomålen, men bekräftar att det finns ett problem.

– Jag vet att det har förekommit mycket klagomål på kajor i Skillingaryd under sommaren. Och det krassa svaret är att avskjutning inte är aktuellt. Men vi förstår förstås att det är jättejobbigt, säger hon.

Kommunen kan visserligen ge tillstånd till skyddsjakt, som i sådana fall utförs av kommunala skyttar med specialtillstånd att jaga i samhället. Men all skyddsjakt måste gå via kommunen och när det gäller kajor så tillämpas inte skyddsjakt alls, förklarar Annie Gustafsson. Detta eftersom nya individer hela tiden flyttar in. Istället gäller det att göra Skillingaryd så ogästvänligt som möjligt.

– Det bästa är om alla fastighetsägare kan hjälpas åt med förebyggande åtgärder som gör att fåglarna inte trivs. Att det inte finns bra ställen att häcka på eller tillgång till mat. Det kan till exempel handla om att se till att soptunnorna inte står överfulla och att man inte lämnar kvar mat när man äter ute.

Frågan är då hur Vaggeryds kommun i egenskap av fastighetsägare tar sitt ansvar för de förebyggande åtgärderna?

Claes Karlsson, som är relativt nytillträdd fastighetschef i kommunen, har inget rakt svar.

– Mina medarbetare som kan de här frågorna är på semester. Men jag vet inte om vi är så stor fastighetsägare. Vad gäller just kajorna vet jag faktiskt inte vad vi gör. Jag kan bara relatera till Värnamo där jag jobbade innan, där hade vi mycket måsar och duvor. Fåglar är ju ett flygande problem, när det inte finns någon mat så drar de vidare.

Men någon uttalad "pippistrategi" för kommunens fastigheter finns alltså inte?

– Nej, det tror jag inte. Och jag kan inte riktigt svara på hur stort problemet är för just oss. Det där med fåglar är ett generellt problem för alla.

Fakta: Så håller du störande fåglar borta från fastigheten

– Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera. Fåglarna använder sådant material för att bygga sina bon med.

– Minska antalet fåglar genom att störa dem precis innan de ska till att häcka. Det kan du göra genom att till exempel täcka för skorstenar, nischer och andra lämpliga häckningsplatser. Det brukar fungera bra att täta med hönsnät. Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar.

– Sätt upp rovfågelsattrapper på husets tak. Finns i jaktaffärer.

– En allmän uppfattning är att många fåglar skyr blå färg. Blå band kanske kan hjälpa till att hålla skator borta. Reflekterande remsor kan ha samma effekt. De ger även ifrån sig ljud när det blåser.

– Du kan använda ”ögonattrapper” och skrämselballonger.

– Variera typen av skrämseltaktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag. – Sopkärl och papperskorgar ska vara försedda med lock och vara stängda så att fåglarna inte kan dra ut innehållet. Matavfall ska alltid förpackas i en påse och slängas i en behållare med lock.

Källa: Vaggeryds kommun