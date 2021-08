Spännande fotbollshöst att vänta – VN livesänder flera matcher

Augusti går mot sitt slut. Och under de kommande veckorna går även lokalfotbollen in i ett avgörande skede. Värnamo Nyheter kommer på nyhetssajten VN.se att livesända åtta matcher under augusti och september. Redan på fredag kväll är det dags för division 3-derbyt mellan Gislaved och Waggeryd från Ryttarvallen. Och på söndag kan du se IFK Värnamo-IFK Örby från damettan.

Forshedas möte med Värnamo Södra kommer att visas den 17 september.

– Jag tror det kan bli en rolig och spännande match. Det är en rolig serie med flera intressanta derbyn. Värnamo Södra är ett bra lag så det kommer säkert att bli en tuff match för oss, säger Forshedas tränare Jonas Blomberg, och fortsätter:

– Vi har en förhoppning om att göra en bra höst. Nu är det ju en enkelserie och då blir varje match som en sexpoängsmatch.

Den 21 september står Kulltorps möte med Smålandsstenar på programmet.

– Trevligt och kul att matchen kommer att visas. Vi har ett rätt så bra lag och hoppas kunna hänga med bra under hösten. Förra säsongen kom vi ju trea och årets trupp är också bra, säger Kulltorps ordförande Mikael Svensson.