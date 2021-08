Sommarsuccé för Toftaholm - nu blir Mia hotellchef

Toftahoms Herrgård står inför sitt bästa år hittills - det blir nästan en fördubblad omsättning mot när Pelle och Eva Hjortblad tog över för fem år sedan.

- Det är helt galet det som har hänt sedan första juli, sa Pelle Hjortblad på torsdagen när Ljungby Business Arena med Värnamogäster hade frukostmöte på Toftaholm. På ett par månader har vi fått tacka nej till 250 övernattningsgäster och 500-1000 matgäster.

Allt har varit fullbokat sedan 1 juli, och det ser lika bra ut för framtiden.

- Det finns inte en enda ledig konferenslokal här förrän i oktober, och det är fullbokat på våra kvällsevenemang i höst med Mordmysterier och oktoberfest och Abba-kvällen har dubblerats.

När corona slog till drabbades hotell-och restaurangbranschen mycket hårt. Med olika former av statligt stöd har det gått att överleva men det har krävt hårt jobb.

- Bara för att söka stödet har det varit mycket arbete, berättade Eva Hjortblad. Det tog mig ungefär en timme per anställd får att bara fylla i formuläret.

Toftaholm har inte behövt säga upp personal under den sämre perioden. Det är Hjortblads tacksamma för nu, och Pelle ger ett råd till andra företagare.

– Försök att inte göra er av med personal när det går neråt. När det väl vänder så gäller det vara beredd. När samhället växlade upp nu så stod vi redo, och nu står vi inför det bästa året i Toftaholms historia.

Pelle och Eva Hjortblad berättade att man nu söker efter mer personal och man passade också på att presentera en nysatsning.

- Vi klarar själva inte av allt arbete nu.De senaste åren har vi bara haft några få lediga dagar var, därför har vi bestämt oss för att anställa en hotellchef.

Den nye hotellchefen blir Mia Berglund från Ljungby, som de fem senaste åren arbetat som destinationsutvecklare på Värnamo kommun.

Tidigare hade hon en liknande tjänst på näringslivsavdelningen i Ljungby kommun.

– Det här skall bli jätteroligt. Jag ser verkligen fram mot att få börja här på Toftaholm, sa Mia Berglund.

Rörelsen går som tåget just nu, och Mia Berglund, som genom sinas senaste jobb är väl förtrogen me turismbranschen och besöksnäringarna i både Ljungby och Värnamo kommuner, är redo att ta sig an uppgiften att vara med och lotsa Toftaholm framåt.

– Nu gäller det att jobba vidare med framgångarna. Bland annat vill vi ju att det skall gå lika bra hela året. Kanske kan vi utveckla naturturism, matupplevelsen med mera, säger hon.

– Det gäller att se både till det historiska och det nya. Nu kör vi, säger hon.