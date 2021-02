Snöfall och mildväder - så fortsätter sportlovsvädret

Att sportlovet inleddes med snö, vinterkyla och strålande sol var det många som gladde sig åt och passade på att vara ute och vintersporta.

Under måndagen blev det dock molnigt och under kvällen väntas ett snöfall dra in över de södra delarna av Jönköpings län. Det mattas sedan av under natten och morgondagen.

Tisdagen blir sedan fortsatt molnig med någon enstaka minusgrad på dagen, enligt SMHI:s prognos.

– På kvällen väntas ett nytt snöfall dra in, som sedan fortsätter in på onsdagen. För ert område skulle det nog kunna komma mellan fem och tio centimeter under hela perioden från måndag kväll till onsdag kväll, säger Moa Hallberg, meterolog på SMHI.

Under torsdagen är det fortsatt molnigt, men ingen större nederbörd att vänta.

Och när vi närmar oss helgen kommer ett mildväder in som först ger snöfall, som sedan övergår till regn på fredag kväll.

– Det blir riktigt milt till helgen med omkring fem plusgrader under både lördag och söndag, säger Moa Hallberg.

Och solen, när kommer den tillbaka?

– Det kan bli till helgen faktiskt. Det är lite för tidigt att säga säkert, men det ser ut att kunna bli sol.

Hur vintern sedan fortsätter är för tidigt att säga, enligt Moa Hallberg, men vissa indikationer finns på att vinterkylan kommer tillbaka.

– Det man kan se nu är att mildluften dominerar framåt. Men det finns vissa indikationer på att kall luft skulle kunna komma tillbaka sedan veckan efter det, men det är fortfarande osäkert, säger hon.

Hur vintern än fortsätter så kommer årets sportlov att ha bjudit på mer vinter än förra året, då temperaturen klättrade nästan ända upp till tio plusgrader vid Hagshults väderstation den 16 februari 2020.