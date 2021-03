SMHI varnar för snösmocka på västkusten

Med drygt en vecka kvar till vårdagjämningen gör vintern comeback i Götaland och delar av Svealand.

SMHI utfärdar klass 1-varning för snöfall i Småland och stora delar av Götaland. Dessutom utfärdas klass 2-varningar för Värmland, Bohuslän och delar av Dalsland för snöfall som kan ge kraftig drivbildning. I Västsverige väntas upp emot 15 centimeter snö väntas under natten och tågtrafiken har ställts in helt under torsdagen på flera sträckor.

– Men när ovädret kommer in över Sverige är handlar det inte om någon storm. Och den har inte fått något officiellt namn, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI till TT.

– Det är ett lågtryck som rör sig på norska havet. Det för med sig blåsigt väder. Vi är uppe på hårda vindbyar i allmänhet, vid kusten mycket hårda. Men på västkusten kan det vara uppe på stormstyrka byarna, säger Linus Karlsson.

Efter torsdagen fortsätter eländet ända fram till helgen.

– Kollar vi framåt så är det lite ostadigt. Fortsatt nederbörd som letar sig in under lördag och söndag, både med regn och snö. Temperaturen ligger runt noll.

Jonas Dagson/TT