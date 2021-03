Smålands turism tror på framtiden: ”Det här är en trend vi måste arbeta för att möta”

Under vårvintern anade Smålands turism att något nytt var på gång. Telefonerna började ringa redan i februari hos de som hyr ut sommarstugor.

– Vi tolkar det som att svenskarna gav upp att kunna resa utomlands efter andravågen i höstas. Man satsar på Sverige, men då vill man baske mig att det ska bli bra, säger Helene Berg som är vd på Smålands turism.

Så nu smider turistbranschen planer inför säsongen som kommer. Men först – vilka erfarenheter fick man med sig från den dramatiska våren 2020 när pandemin slog till med full kraft?

Det första Smålands turism tog tag i den gången var kunskapsöverföringen – att få beslutsfattarna att förstå att bottenpluggen gått ur turistskutan och att det krävdes snabba insatser.

Vi drog i gång innovations-workshops för att hitta alternativa inkomstkällor

– Turistnäringen sitter inte med 30 procents vinstmarginal. Affären bygger på volymer. Det gällde att snabbt få igång permitteringsstöd istället för att folk skulle behöva sägas upp, säger Helene Berg.

Vad fick ni för frågor från branschen?

– Man ville veta vilka regler som gällde och hur man kunde få stöd. Sedan handlade det om att använda den ofrivilliga paustiden på bästa sätt. Vi drog i gång innovations-workshops för att hitta alternativa inkomstkällor.

Så kom sommaren och trycket från pandemin lättade. Juli och början av augusti blev rätt okej. Smålands turism fick inför säsongen också loss medel från regionen till marknadsföring.

Den utländska turismen som normalt står för 40 procent av omsättningen var bara borta – totalt väck

– Den utländska turismen som normalt står för 40 procent av omsättningen var bara borta – totalt väck. Och den lyckades vi givetvis inte hämta hem. Men vi lyckades öka våra svenska marknadsandelar i regionen.

Till stor del handlade det om digitala kampanjer via sociala medier. Smålands turism tog kontakt med Lottie Knutsson från Huskvarna som blev nationellt känd i samband med tsunamikatastrofen 2004. I sin roll som informationsdirektör på Fritidsresor hyllades hon för sitt resoluta sätt att kommunicera mitt i krisen.

Via bland annat Facebook spreds klipp där Lottie Knutsson bakade ostkaka på Åsens by, käkade polkagrisar och åkte trolsk båttur.

– Hon gjorde oss verkligen en jättetjänst, säger Helene Berg.

En del företag kom på nya sätt att locka turister. För att möta utetrenden satsade exempelvis Isaberg 2020 på cykel. Liftarna gjordes om så turister kunde ta upp sina cross countrycyklar upp till toppen och åka ned via olika banor.

– De som varit duktiga på att följa trenderna och jobba med utomhusaktiviteter har klarat sig bättre. Däremot har hotell i citylägen lidit mest av situationen, säger Helene Berg.

Sen blev det helt stopp – inga gäster, inga pengar, ingenting

Så var det vid andravågen i oktober när statistiken över antalet gästnätter störtdök.

– Det var tvärstopp i hela systemet igen. I oktober kom de sista stödpengarna från regeringen ut. Sen blev det helt stopp – inga gäster, inga pengar, ingenting. Så nu var det tusen gånger tuffare än under våren, berättar Helene Berg.

Alla inom turistnäringen planerade för att överleva julen, man drog ned och höll i och hoppades att smittspridning skulle avta. Istället rullade tredjevågen in.

– Nu är alla i branschen så slitna och trötta. Mer eller mindre all personal är permitterad. Företagarna är tvingade att sköta allt, de städar de sköter bokföring.

Motgångarna till trots, en ny säsong är på gång. Och turistnäringen samlar kraft och rustar sig för att åter lyckas locka turister till regionen.

För Smålands turism handlar det mycket om reklamkampanjer via sociala medier. Satsningen via Lottie Knutson fungerade bra. En annan var samarbetet med The Swedish family, en influencerfamilj på Youtube.

– Det här vill vi jobba vidare med. Swedish family har en stor skara barnfamiljer som följare och det driver verkligen bokningar, säger Helene Berg.

Trenderna för säsongen ligger helt rätt för Småland, med besöksmål som Glas- och Möbelriket och småländsk mat i kombination med uteaktiviteter och naturupplevelser. Helene Berg kallar det ”mystrenden”. Folk lägger hellre ut bilder från korvgrillningen i skogen än sina fötter på en strand på Bali. Man vill vara ute, det är mer smittsäkert.

Vi får möta dem som vi möter utländska turister som inte har så bra koll på det här med gummistövlar och svampplockning

Smålands turism har ägnat vintern till att analysera vad besökarna efterfrågar. Det visar att målgrupperna ändrats. Nu börjar nysvenskar och stadsbor som inte har koll på naturen hitta ut i skogen.

– Vi får möta dem som vi möter utländska turister som inte har så bra koll på det här med gummistövlar och svampplockning.

När den traditionella Smålandsturisten kanske bokade en stuga och fixade allt själv kräver den nya publiken paketlösningar. Med boendet vill man ha utflyktsförslag, lånecyklar och färdiga matpaket för utflykten och liknande.

– Här gäller det för turistföretagen att fortsätta sitt goda samarbete och locka med paket. Det här är en trend vi måste arbeta för att möta, slår Helene Berg fast.

Men det handlar inte om resor om två veckor. Publiken önskar boka weekend-resor eller några dagar mer.

– Man reser på golfweekend ena helgen och så kanske en shoppingweekend eller Isaberg veckan efter. Publiken vill göra flera korta resor under semestersäsongen.

I turistbranschen i stort pratar man om att återhämtningen inte kommer förrän 2024-2025. Trögheten sägs hänga samman med att det är en så omfattande apparat att få fart på hela flygplansflottan som stått på marken i ett år.

– Men det här rör främst Stockholmsområdet som har en stor andel flygresenärer. Men vi i Småland är inte lika beroende av flygresenärer, de flesta är bilburna. Vi räknar med att vara igång för fullt igen redan 2022, säger Helene Berg.