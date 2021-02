Sigvard, 89, hänvisades till att boka vaccintid på nätet: ”Sidan fungerade inte”

Den 17 februari fick Sigvard Brännström ett brev från Region Jönköpings län där det stod att hans åldersgrupp stod på tur att vaccinera sig mot covid-19, och han uppmanades därför gå in och boka tid via nätet. Han hänvisades till en sida som var 43 tecken lång, något som fick honom att haja till.

Med 50 års erfarenhet av IT skrev han in adressen på datorn och hamnade på en sida där det stod att sidan inte fanns i regionen han valt.

– Jag trodde att jag hade gjort fel och skrev in adressen igen. Efter en tredje gång insåg jag att sjukvårdens hemsida inte fungerade för att boka tid för vaccination, berättar Sigvard Brännström.

Han gjorde ytterligare försök under kommande dagar, men lyckades fortfarande inte komma in. Han försökte då ringa till vårdcentralen och fick då knappa in sitt telefonnummer för att vårdcentralen skulle ringa tillbaka.

När ingen hade ringt före helgen gjorde han nya försök med hemsidan under söndagen. Nu kom han till en sida där han kunde välja vårdcentral, men sedan kom han inte vidare på sidan och det slutade med att han gav upp.

Efter helgen ringde vårdcentralen upp och Sigvard Brännström fick då veta att de haft problem med datasystemet och att de själva varit nerringda.

– Jag vill inte skylla på vårdcentralen här. De hjälpte mig att boka en tid. Men jag undrar om man på regionen har tänkt färdigt kring det här datasystemet? Hur många 85-plussare fixar ens att skriva in en sådan lång webbadress? undrar han.

Han säger att många i hans åldersgrupp inte är vana vid datorer och han menar att det hade räckt med en webbsida på tio tecken.

– Det är inte heller lätt nu under pandemin då man inte kan be barn och barnbarn om hjälp. Vi ska ju inte besöka varandra. När jag ringde fick jag veta att den här webbsidan inte skulle funka förrän om ett par veckor!

När Sigvard Brännström väl fått tid åt sig och sin fru kom nästa fel i systemet. Han fick då en bekräftelse på att han fått en tid på Läkarhuset Väster i Jönköping.

– Men vi tillhör ju Läkarhuset Öster! Sedan kom det en ny bekräftelse där det stod att det var Läkarhuset Öster jag skulle till. Nu stod jag där med två olika bekräftelser. Vilken var det som gällde? Ska man chansa på någon då eller hur ska man göra?

Sigvard Brännström ringde tillbaka till vårdcentralen och fick veta att det var den första bekräftelsen som gällde. Torsdagen den 25 februari fick paret äntligen sin spruta, på vårdcentralen Väster. De har även fått tid för nästa spruta, den gången på Spira.

– Spira har ju många ingångar, så det kan ju bli spännande, säger Sigvard Brännström och skrattar.

