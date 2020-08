Se listan - Bidragen som juryn valt för kulturfesten

Pandemin har slagit hårt mot kulturbranschen. Som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har mängder av konserter, utställningar och evenemang tvingats ställa in. Det är med denna bakgrund som Kulturfesten arrangeras av Region Jönköpings län i samarbete med länets kommuner och fria professionella kulturliv.

I coronatider är fysiska möten mellan människor en utmaning, så Kulturfesten arrangeras istället digitalt. Under tre dagar, den 2-4 september, kommer ett tjugotal programpunkter bli tillgängliga på kulturfesten.nu.

Totalt anmäldes 52 bidrag från professionellt verksamma kulturarbetare i länet. Programgruppen har valt ut ett tjugotal akter. Uppdraget var att skapa ett program med bredd och spets som ska tilltala länets invånare.

Varje akt som medverkar på Kulturfesten får 20 000 - 30 000 kronor (beroende på hur många personer som ingår). Regionen kan dessutom hjälpa till med vissa inspelningskostnader.

Den digital kulturfesten innefattar olika konstformer som dans, teater, musik, konst, litteratur och film. Invigningen som sänds från Spira blir startskottet för det tre dagar långa festivalprogrammet. Programpunkterna, som har spelats in på olika platser i länet under sommaren, publiceras olika dagar och ligger sedan uppe under två veckor.

– Det är fantastiskt kul att se att så många vill och kan bidra på så olika sätt till kulturfesten. Förmågan att digitalisera olika kulturella uttryck på detta fina sätt kommer bidra till att kulturen blir tillgänglig för många fler och på helt nya sätt i framtiden. Det kommer att gynna både kulturutövare och alla oss som njuter och fascineras av länets rika kulturutbud, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör.

FAKTA:

Kulturfesten arrangeras den 2-4 september 2020 på kulturfesten.nu .

Programpunkter och medverkande kulturutövare:

Alla med bruna ögon ställer sig upp Affekt film

Andetag i Skaftarp MOA kompani

Baryton - stråkinstrumentet som försvann Svenska Barytontrion

Beethoven Cello sonata op 5, nr 2 Share music and performing arts

Besynnerliga Annefrid Sjöman

Clownen & Städaren Ici performance

Då du hör stenar gråta - en huvudskalleplats för sång Min Opera

En sång till livet Anja Jonsson, Jonatan Göthman, Disa Jonsson, Simon Tofft, Märta Fransson

Flyga högt Katarina von Bredow

Fritt fall Filippa Hugosson

På Kulturgatan Hemslöjdsorkestern

Ishavsbaletten Fredrik Andersson

JUKEBOX! FemtingeTeater

Konsert med Second Line Jazz Band Föreningen Mullsjö Jazz

LEDA Anna Öberg och Jan Carleklev

Musik för livet PESH och DELINGO

Polarörnen Teateri *LIVE*

Påängen Ava Ann-Marie Valsten

Seeds of gold Karl Martindahl

Solo Cyntia Botello

Tedious weed medverkar på invigningen som sänds från Smålands Musik och Teater i Kulturhuset Spira i Jönköping.