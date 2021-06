SD stort parti – utan budgetförslag: ”Vem skulle rösta på vår budget mer än vi?”

SD:s fyra yrkanden på den vinnande budgeten

√ Ökad vuxennärvaro i högstadiet kombinerat med utökad resurs inom fältassistentverksamheten. Två tjänster som båda fördelas lika mellan barn- och utbildningsförvaltningen och medborgarförvaltningen. Förvaltningarna ska från nästa år få vardera 750 000 kronor, alltså totalt 1,5 miljoner kronor per år:

— På högstadiet tänker vi oss framför allt ordningsvakter. Det har varit några incidenter. Det är ofta samma ungdomar som är aktiva på skolan som man sen möter på stan på kvällar och helger och genom delade tjänster kan man lättare få en bild av vem som hänger med vem och gängbildningar, säger Jan Cherek.

√ 50 000 kronor ytterligare (dubblering) varje år från 2022 till ungdomars feriearbete:

— För att fler ungdomar ska få göra något meningsfullt under sin lediga tid. Under pandemin har de under 18 år inte fått jobba inom omsorgen.

√ Fritt trygghetslarm till alla som ska ha det. Kommunen har omkring 800 verkställda beslut om trygghetslarm. — Den jätterike kanske har råd och andra har det på högkostnadsskyddet men inte alla. Trygghet är a och o i samhället från man är ung till man blir gammal.

√ Stryk 28 miljoner kronor för ny bassängyta vid simhallen i tekniska utskottets investeringsram.