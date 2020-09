SD polisanmäler kommundirektören

Avtalet mellan ekonomichefen Maria Martini och kommundirektören Anders Johansson är daterad den 17 juni i år och ger Martini först och främst tre månaders uppsägningstid med full betalning fram till den 1 oktober samtidigt som blev hon arbetsbefriad. Dessutom får hon ytterligare 14 månader med full lön, det vill säga 73 300 kronor i månaden.

– SD är principiellt emot alla utköp, men vi politiker har svårt att förhindra det den politiska vägen, säger Mattias Johansson, Sverigedemokraternas gruppledare i fullmäktige.

Uppgörelsen mellan den före detta ekonomichefen och Gislaveds kommun fick honom emellertid att gå i taket och det framför allt på grund av det som står i den första meningen i första paragrafen:

”På egen begäran säger Maria Martini upp sin anställning som ekonomichef i Gislaveds kommun”.

– Det står ju klart och tydligt att hon har sagt upp sig själv, säger Mattias Johansson (SD) och konstaterar att det inte är brukligt att betala ut 17 månadslöner plus semesterersättning till någon som själv sagt upp sig.

Mattias Johansson försökte ta upp frågan som ett initiativärende i kommunstyrelsen i förra veckan. Han ville då bland annat diskutera kommundirektörens delegationsordning som gav honom möjlighet att teckna ett sådant här avtal. Ärendet röstades emellertid ner av en majoritet och kunde därför inte tas upp för diskussion. Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) förklarar:

– Frågor om enskilda tjänster är inte något som ska diskuteras i kommunstyrelsen utan är en fråga för kommundirektören.

Eventuella frågor kring hur avtalet är utformat hänvisar hon därför till kommundirektören Anders Johansson.

Mattias Johansson väckte redan i kommunstyrelsen frågan om inte kommundirektörens agerande borde prövas rättsligt och under tisdagseftermiddagen bestämde han sig. Nu har han polisanmält händelsen och kommundirektörens agerande. Rubriceringen är trolöshet mot huvudman.

– Jag förstår inte hur man kan upprätta ett sådant avtal. Vad sänder det ut för signaler till kommuninvånarna? Tänk så mycket vi hade kunnat göra för de två miljoner som nu bara kastas i sjön.

Kommundirektör Anders Johansson kände inte till att det nu gjorts en polisanmälan mot honom.

– Han får naturligtvis ha en åsikt om det, men jag tänker inte kommentera det vidare.

Anders Johansson framhåller att det handlar om en överenskommelse som förhandlats fram med ekonomichefen. Han säger samtidigt att han inte vet vilka avtal man tidigare har kommit fram till i liknande fall i kommunen.

Fotnot: Förutom att Maria Martini får totalt 17 månadslöner så kommer hon i oktober även att få ut all innestående semester. I paragraf 1 i avtalet står det nämligen ”vidare är parterna överens om att ingen semester läggs ut under uppsägningstiden”. Mattias Johansson räknar även in sociala avgifter när han uppskattar den totala kostnaden till två miljoner.