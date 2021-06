Sänkt straff för 25-åringen som avslöjade dynamithärvan – riskerar att få leva under hot för att han hjälpte polisen

Samtidigt fastställde Göta hovrätt under fredagen de långa fängelsedomarna på fem respektive sex år för de båda Gnosjöborna. De har nu varit frihetsberövade ända sedan det stora dynamitbeslaget på en skrot nära Eksjö och i en bostad i Gnosjö kommun i början av oktober.

Alla tre huvudmännen i det spektakulära målet döms för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor även av hovrätten.

Orsaken till att hovrätten ändå omvärderar påföljden så radikalt för 25-åringen är att hans berättelse ses som helt avgörande för att de båda andra åtalade skulle kunna lagföras.

Om 25-åringen inte kontaktat polisen skulle brottet sannolikt inte ha uppdagats. Hovrätten ser det också som mildrande att han i praktiken samtidigt angav sig själv.

Att han kan få betala ett högt pris för sin medverkan i utredningen har hovrätten också vägt in. I domen påpekas att 25-åringen antagligen under ”överskådlig tid kan komma att leva under hot om allvarliga repressalier som påtagligt inskränker hans möjligheter att leva ett normalt liv”.

25-åringens brott var tydligt kopplat till hans drogmissbruk, konstaterar hovrätten. Han hade därmed inte samma kriminella uppsåt som de två andra. Att han redan nu självmant genomgår behandling för sitt missbruk, blev slutligen avgörande för att hans straff sänktes till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Det var för övrigt just den påföljd som åklagaren yrkade på redan i tingsrätten för 25-åringen. Att tingsrätten i det läget valde ett hårdare straff än åklagarens linje var inte riktigt det väntade sättet att tacka för hjälpen.

I tingsrätten förnekade den yngre Gnosjöbon, i vars hem en stor del av dynamiten och sprängmedlen beslagtogs, att han skulle sålt vidare något av partiet som fraktats från Eksjöskroten till Gnosjö.

Nu i hovrätten kunde åklagaren lägga fram ny bevisning mot mannen sedan 25 kilo av partiet återfunnits i Borås i december. Bland annat hittades där en kartong med stämpel som visade att innehållet tillverkats bara någon minut före eller efter varorna som beslagtagits i Eksjö.

Vidare fanns sms-kontakter om köpet mellan Gnosjöbon och personen i Borås från början av oktober och Boråsbons dna hittades på en väska innehållande sprängkapslar hemma hos Gnosjöbon.

Hovrätten konstaterar att det i och med detta nu är styrkt att Gnosjöbon faktiskt överlåtit sprängämne till andra personer.

De både Gnosjöborna får nu vara kvar i häktet tills fängelsestraffen mot dem kan verkställas.