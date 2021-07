Så ska Gislaved möta ökningen av barnplaceringar

Tidningen har tidigare under sommaren berättat att antalet ärenden på socialförvaltningen med barn som behöver hjälp har fördubblats de senaste två åren, från 1 000 till 2 000. Och när förvaltningen inte fått den ramökning som krävs, måste något göras för att minska budgetunderskottet på området.

– Vi jobbar i första hand fullt ut med insatser på hemmaplan som ska hjälpa föräldrar med råd och stöd i de situationer som uppkommer. Det vill vi utveckla ännu mer och tidigt upptäcka och ge stöd till alla som behöver, säger Susanna Olsen.

Men inom socialförvaltningen jobbar man också på andra sätt för att långsiktigt minska de kostsamma externa placeringarna av barn och unga. Placeringar som för Gislaveds kommun i dagsläget kan kosta mellan 6 000 kronor och 20 000 kronor per dygn, beroende på problematik och personalbehov.

Just nu uppgår det totala antalet placeringar av barn till 56, och de flesta av dem finns i familjehem. Antalet placerade i HVB-hem är i dagsläget sju. Och just nu handlar det om en extern placering som kostar så mycket som cirka 20 000 kronor per dygn.

"Behöver komma igång nu"

– Vi undersöker nu förutsättningarna för att öppna ett HVB-hem i egen regi, istället för att köpa externa placeringar. Med den kompetens vi har tror vi att vi kan erbjuda en minst lika bra eller bättre vård på hemmaplan, säger Susanna Olsen.

Planerna på ett eget HVB-hem är långt framskridna, och Susanna Olsen tror att man skulle kunna starta verksamheten någon gång under nästa år.

– Vi behöver komma igång med det här så fort som möjligt. Hur många platser det blir är oklart, men det kanske handlar om 5-6 stycken. Och tanken är ju att kunna omvandla en del placeringskostnader till resurser för personal på hemmaplan, säger Susanna Olsen.

Målet med ett hem i egen regi är förstås en bättre ekonomi. Men Susanna Olsen påpekar samtidigt att en hög personaltäthet på hemmaplan krävs om man ska kunna ta hem dyra externa placeringar. Nu görs kalkyler på vad det kan kosta, men själva lokalfrågan tror man inte blir något större problem.

– Vi hade ju HVB-hem för ensamkommande barn för några år sedan. De kan komma till användning nu och är klara att använda.

Även om man inte haft något ordinarie HVB-hem, finns i dag stödboende för unga mellan 16 och 21 år, där man bor i egen lägenhet med tillgång till viss baspersonal.

GGVV-utredning om familjehem

I en kartläggning som gjorts där Gislaveds kommun tittat på ett antal jämförbara kommuner, har man kunnat konstatera att förekomsten av egna HVB-hem varierar; somliga har det, andra inte.

När föräldraskapet av olika anledningar inte räcker till, kan placering av barn i familjehem bli aktuellt. Även här har placeringarna ökat på senare år. Nu pågår en utredning i GGVV-kommunerna, som ännu är i sin linda, för att utreda möjligheterna till en gemensam enhet, som lättare ska kunna knyta familjehem till sig och samtidigt samordna kommunernas personalresurser på området.

– Men den stora delen när det gäller barn och unga handlar ändå om att fortsätta jobba i samverkan med skola och familjecentral och utveckla det arbetet, för att man inte ska hamna i ett skede där placering behöver bli aktuellt längre fram, säger Susanna Olsen.