Så påverkar Astra Zeneca-stoppet vaccineringarna: "Du som blir avbokad blir kontaktad"

På tisdagsmorgonen kom beskedet att Astra Zenecas coronavaccin stoppas tillfälligt i Sverige, enligt beslut från Folkhälsomyndigheten. Detta efter rapporter om misstänkta biverkningar som blodpropp och blödning hos individer som fått vaccinet. "En försiktighetsåtgärd", enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.

Under tisdagsförmiddagen meddelade Region Jönköpings Län att stoppet kommer att få konsekvenser i form av avbokade vaccinationer. En stor del av de planerade vaccindoserna är från just Astra Zeneca – av de drygt 7100 doser som väntades till Jönköpings län under vecka 11 cirka 4500 doser. Dessa kommer alltså inte att kunna användas i nuläget.

Vaccineringen med Pfizer Bio-NTechs och Modernas vacciner pågår fortlöpande, men många personer kommer att få sin vaccinering avbokad i veckan.

– Du som blir avbokad kommer att bli kontaktad av din vårdcentral. Vi vädjar till alla att inte ringa och fråga utan du kan vara trygg med att du blir kontaktad, säger Jonas Almgren, vaccinsamordnare.

– Utifrån nuvarande informationsläge är det inte möjligt att säga hur detta påverkar planeringen längre än den här veckan, och det är inte mycket mer vi kan säga i nuläget, säger Jonas Almgren.