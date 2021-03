Varje år presenterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) statistik på hur mycket svenskarna återvinner, genom att bokstavligen väga det insamlade materialet. Statistiken baseras på den volym förpackningar som hushållen har lämnat in för återvinning via FTI:s återvinningsstationer och fastighetsnära insamling.

Förra året lämnade svenskarna i genomsnitt in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning per person. Den totala mängdes som samlades in var 660 828 ton förpackningar och tidningar, vilket motsvarar 2,4 miljoner fyllda återvinningsbehållare, uppger FTI.

Bara i Jönköpings län samlades det in 21 992 ton förpackningar och tidningar förra året, motsvarande cirka 83 000 fyllda återvinningsbehållare. Beräknat per invånare blir det något lägre än det nationella genomsnittet, nämligen 47 kilo förpackningar och 13 kilo tidningar.

Totalt har mängden insamlade förpackningar av glas, papper, plast och metall, som lämnas in via FTI, ökat med 8 procent i riket i stort, jämfört med 2019. Ökningen är störst för pappersförpackningar, som har ökat med 16 procent, och plast- och metallförpackningar, som båda har ökat med 11 procent.

– De förändringar som pandemin medför, som hemarbete, ökad näthandel och att allt fler lagar mer mat hemma har lett till en ökning av mängden förpackningar som samlas in. Dessutom har det tillkommit nästan 40 000 hushåll som har sortering av sina förpackningar vid sin fastighet i Jönköpings län, säger Magnus Sandström regionchef på FTI, i ett pressmeddelande.

Också i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo ökade mängden insamlade förpackningar förra året. Exempelvis samlade Gislavedsborna in dubbelt så mycket metall – 2,67 kg per invånare, jämfört med 1,33 kg per invånare år 2019. Under samma period ökade mängden insamlade tidningar i Gislaveds kommun från knappt 7,94 kilo till 13,55 kilo.

Bland Gnosjöborna är det mängden insamlat glas som står för den största ökningen under år 2020, från nästan 15,75 kilo till drygt 23,4. Under samma period minskade mängden insamlade tidningar rejält, från 10,65 kilo till 4,8.

I Vaggeryds kommun har mängden insamlat glas och tidningar minskat, medan övriga material har ökat något. I Värnamo kommun har mängden insamlat material ökat relativt mycket, förutom mängden glas, som har minskat något.

Fakta: Så mycket återvinner invånarna i Finnveden (kg per invånare):

Gislaved 2020: 19,67 kg glas, 15,56 kg papper, 10,96 kg plast, 2,67 kg metall, 13,55 kg tidningar

Gislaved 2019: 20,89 kg glas, 10,04 kg papper, 6,99 kg plast, 1,33 kg metall, 7,94 kg tidningar

Gnosjö 2020: 23,40 kg glas, 16,25 kg papper, 11,15 kg plast, 3,04 kg metall, 4,80 kg tidningar

Gnosjö 2019: 15,75 kg glas, 13,61 kg papper, 8,57 kg plast, 2,50 kg metall, 10,65 kg tidningar

Vaggeryd 2020: 15,41 kg glas, 16,10 kg papper, 7,57 kg plast, 1,69 kg metall, 11,74 kg tidningar

Vaggeryd 2019: 19,26 kg glas, 14,69 kg papper, 6,77 kg plast, 1,49 kg metall, 15,02 kg tidningar

Värnamo 2020: 20,30 kg glas, 13,00 kg papper, 9,50 kg plast, 2,53 kg metall, 14,90 kg tidningar

Värnamo 2019: 21,67 kg glas, 9,22 kg papper, 6,02 kg plast, 1,62 kg metall, 8,38 kg tidningar

Sverige 2020: 22,6 kg glas, 16,9 kg papper, 8,7 kg plast, 1,8 kg metall, 13,6 kg tidningar

Sverige 2019: 22,1 kg glas, 14,6 kg papper, 7,9 kg plast, 1,7 kg metall, 16 kg tidningar

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Fotnot: FTI är ett företag i återvinningsbranschen, som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. FTI ägs av de fyra materialbolagen Metallkretsen, Svensk plaståtervinning, Returkartong och Svensk Glasåtervinning.