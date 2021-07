De närmaste två åren planeras byggnation av 630 nya fastigheter; 460 flerbostadshus, samt 170 småhus, i bygden. Mellan 2021-22 förväntas man bygga 254 nya flerbostadshus i Värnamo, 62 i Vaggeryd, 88 i Gislaved och 56 i Gnosjö.

Hade januariavtalets förslag gått igenom, så hade boendekostnaden kunnat öka för hyreslägenheterna bland dessa.

Alla GGVV-kommunerna har till Bostadsverket rapporterat underskott på bostadsmarknaden, bland annat på grund av hyror som anses vara för höga.

I Bostadsmarknadsenkäten 2021 anger de främst tre hinder för bostadsbyggande: höga produktionskostnader, brist på detaljplan på attraktiv mark, samt svårigheter för privatpersoner att få lån.

– Jag tror inte det avtalet hade påverkat hyror något vidare på småort – i alla fall kortsiktigt, säger Niclas Bergman, vd för lokala fastighetsbolaget Nivika.

– Som hyresvärd måste ju ens fastigheter kunna konkurrera med liknande utbud på marknaden, så priser kan inte riktigt skena iväg. Och har de byggts med bidrag så är de även bundna till specifika hyresnivåer, förklarar Bergman.

Hyra för nybyggda hyreslägenheter i Värnamo, landar på 1350 kronor per kvadratmeter, alltså 6 412 kronor per månad för en genomsnittlig tvåa på 57 kvadratmeter. Men priset skiljer sig rejält beroende på när fastigheten är byggd.

För samtliga hyresrätter i GGVV-kommunerna, nya som gamla, ligger genomsnittshyran per kvadratmeter på 1017 kronor per kvadratmeter och år. En genomsnittlig tvåa på 57 kvadratmeter kostar då 4 831 kronor per månad.

Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna i regionen: I Gislaved ligger det årliga genomsnittet per kvadratmeter på 996 kr, i Gnosjö på 960 kronor, Vaggeryd på 1044 kronor, och Värnamo toppar med 1068 kronor per kvadratmeter.

– Fri hyressättning hade nog påverkat mer i storstadsregionerna, men de hyrorna vi tar ut i Värnamo till exempel går inte att höja, förklarar Bergman.

Hyresgästföreningen som sedan valet 2018 drivit en kampanj mot införandet av marknadshyror. Dock visar en undersökning de nyligen genomfört att marknadshyror varken hade ökat antalet nybyggda bostäder eller hyrorna i kommunal fastighetsbolag.

Deras tidning Hem & Hyra frågade runt 300 kommunala bostadsbolag, samt de 20 största privata bostadsbolagen, vad marknadshyror skulle betyda för alla involverade.

Av de kommunala bolagen, svarade 72 procent att det inte skulle ske någon ökning i byggnation under fri hyressättning, och samma antal svarar att hyrorna skulle stå opåverkade. Resterande bostadsbolag tror att de skulle höjas.