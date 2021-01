Så kunde 14,7 miljoner betalas ut utan grund: ”Skadligt för alla inblandade”

Hur kunde det hända? Får det några konsekvenser för beslutsfattarna? Kan det ha skett av misstag? Frågetecknen är många kring nyheten att en kvinna i länet ska betala tillbaka 14,7 miljoner kronor till Försäkringskassan efter att ha fått felaktiga utbetalningar av assistansersättning under närmare tio år.

– Generellt i beslutsprocessen är det i många fall fyra sakkunniga som bedömer fallet, så det är inga lättvindiga beslut det grundar sig på. Jag känner inte till att det ska vara några brister i bedömningen från vår sida i det här fallet. Försäkringskassan måste förhålla sig till de läkarintyg och bedömningar från vården som inkommer i en ansökan, säger Linus Nordenskär.

Han är nationell samordnare med ansvar för assistansersättning på Försäkringskassan och rätar ut några av frågetecknen, även om han inte kan gå in på detaljer i det specifika fallet.

Fram till år 2018 gjorde Försäkringskassan så kallade tvåårsuppföljningar med alla som var berättigade ersättning under en längre tid. Uppföljningen bestod i att man tog kontakt med brukaren för att bekräfta att det hjälpbehov som personen hade ersättning för fortfarande var riktigt och aktuellt.

Den dåvarande rutinen, som togs bort 2018 eftersom personer med långvariga problem kände sig stressade och misstänkliggjorda av kontrollerna, innebär att den kvinna som nu är återbetalningsskyldig ska ha fått intyga riktigheten i sitt behov vid flera tillfällen under den tid hon fick ut assistansersättning.

– Jag kan inte garantera att alla uppföljningar gjordes efter prick två år. Vi prioriterar nyansökningar för att folk inte ska behöva vänta på ersättning. Men minst två till fyra uppföljningar ska ha gjorts i det här fallet, säger Linus Nordenskär.

Han säger att Försäkringskassan önskar bättre möjligheter att kontrollera att ersättning betalas ut på rätt sätt, och de har påtalat det för regeringen och socialdepartementet.

– I dag behöver vi impulser för att starta en utredning. Vi litar på uppgifterna om vi inte får in något från annat håll. Har vi inte fått några impulser kan det tyvärr gå flera år. Och även om vi får det är det svårt att utreda och leda i bevis, säger Linus Nordenskär.

En impuls kan vara antingen att brukaren själv hör av sig och meddelar förändrade omständigheter i form av till exempel minskat hjälpbehov, ökad sysselsättning eller flytt utomlands, eller uppgifter från andra håll, till exempel från tullen, Migrationsverket eller Polisen.

Linus Nordenskär ser det inte som troligt att fallet i Jönköping kan vara resultatet av ett misstag från kvinnans sida – eller Försäkringskassan.

– Vi kan inte se att vi har gjort några felaktigheter i den initiala bedömningen. Försäkringskassan är väldigt tydliga med att informera de sökande om att man måste anmäla ändrade förhållanden. Är det så att man har frågetecken kan man alltid höra av sig, och är det så att man anser att beslutet är fel så kan man överklaga till vår omprövning och sedan till förvaltningsrätten och kammarrätten, säger Linus Nordenskär.

Nyheten om återbetalningskravet mot kvinnan har väckt starka reaktioner bland läsarna. Det förstår Linus Nordenskär och påpekar att den stora massan av försäkringstagare består av människor som får den ersättning de har rätt till.

– Det är förtroendeskadligt, och skadligt för alla inblandade. Vi blir ju också upprörda av de här ärendena, när vi upptäcker att man medvetet har lurat Försäkringskassan. Vi är alla skattebetalare och vill att rätt person ska få rätt utbetalning, det är ett huvuduppdrag. Vi är inte ute efter de som gör rätt för sig, så det blir en balansgång, säger Linus Nordenskär.

– Vi har väldigt begränsade möjligheter att kontrollera. Det bygger idag på att vi måste lita på de uppgifter vi får in om att assistenter är på plats och utför assistans.

Under de senaste fem åren har återkraven som Försäkringskassan har beslutat om nästan tiodubblats. Från att under 2015 ha begärt återkrav på totalt 47 miljoner kronor var siffran för 2020 464 miljoner kronor. Under de fem föregående åren fluktuerade summan mellan 33 och 79 miljoner kronor.

Enligt Linus Nordenskär beror ökningen på att Försäkringskassan har en pågående satsning på efterkontroller, automatiska kontroller och ökad samverkan mellan myndigheter.

– Vi har blivit mer effektiva i våra kontroller, vi riktar in oss mer på rätt ärenden, säger han.

Under de gångna fem åren har även andelen polisanmälningar i kontrollerade fall ökat. Från att ha pendlat mellan 5 och 18 procent åren 2011-2016 polisanmäldes 29 procent av de kontrollerade fallen 2020. Över 30 miljarder kronor betalas ut i assistansersättning varje år, och det är inte ovanligt att systemet utnyttjas av kriminella.

– Det är låga straff och en låg risk att man döms till fängelse. Det är flera olika delar av den organiserade brottsligheten som vill in på den här marknaden, säger Linus Nordenskär.

Det finns för tillfället ingen brottsmisstanke mot kvinnan i Jönköpings län. Försäkringskassan prövar just nu frågan men har ännu inte tagit ställning till om en polisanmälan ska göras.

Fakta: Fel och fusk med assistansersättning

I de flesta fall där Försäkringskassan beslutar om stora återkrav för assistansersättning handlar det om något av följande scenarier:

• Personen som ansöker om ersättning gör det med från början felaktiga eller överdrivna uppgifter om sitt hjälpbehov.

• Den sökande har behovet hen beskriver, men assistansen denne får ersättning för utförs inte. Kanske hjälper en familjemedlem eller vän personen i vardagen, medan det på pappret är ett antal anställda assistenter som sköter uppgifterna.

• Personen har hjälpbehov men saknar försäkringstillhörighet. Det kan innebära att personen får ersättning för assistans, men att hen inte bor kvar i landet och alltså inte längre har rätt till ersättningen.

• De anställda assistenterna kommer till brukaren, men utför inte uppgifter som ingår i assistansen, utan hjälper istället till med annat, så som renovering, städning eller barnpassning.

Källa: Linus Nordenskär, Försäkringskassan