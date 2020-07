Ryttare från Värnamobygden kvalade till SM i Falsterbo

Julia Lindell har även chans att kvala in till SM med sin storhäst. Om hon lyckas med det har hon kvalat till SM med såväl sin ponny som med sin storhäst och det är en imponerande prestation. Eftersom Julia ännu inte fyllt 18 år så kvalar hon i så fall in som juniorryttare. Chansen att kvala ökade när hon under den gångna helgen tävlade i Harplinge, Skåne. Hon lyckades då sätta sin första felfria runda i 1.35 och blev placerad på tredjeplats.

– Jag har tävlat min storhäst Hawaii i ganska precis ett år nu och är mycket nöjd över våra resultat, säger en glad Julia Lindell i ett pressmeddelande.

– Det är svårt att hitta rätt när man köper ny häst, men jag kände direkt att jag och Hawaii matchade första gången jag red henne. Hon är en liten, men spänstig häst. Vårt mål är att kvala in till SM i Falsterbo i augusti. För det behövs dock två felfria rundor i nationell eller elit 1.35 meter. Nu har jag i vilket fall en felfri runda avklarad och hoppas så klart på att vi klarar en till innan kvaltiden är slut, fortsätter Julia Lindell.

Resultat från helgens tävlingar:

Placeringar Värnamoryttare Häst Harplinge, Skåne:

Julia Lindell, Hawaii, 3:a, nationell 1.35 meter

Placeringar Värnamoryttare Ponny, Västervik, Småland

Emelie Hellström, Stellan KAN, 1:a + 1:a nationell lätt A, 2:a + 3:a regional lätt B, kategori C