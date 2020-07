”Risken för smittspridning är inte slut” – länsstyrelsen rustar sig för en andra våg

Länsstyrelserna i landet har fått regeringens uppdrag att rusta sig för en ny eventuell smittvåg i höst. Alla hoppas på att det inte blir så men det är långt ifrån säkert. Myndigheterna är rädda för att en ny smittspridning av covid-19 ska ta fart och därför måste länsstyrelserna planera enligt tre olika scenarier:

Scenario noll som innebär att smittspridningen fortsätter att minska.

Scenario ett som visar en ojämn utveckling med nya toppar som sedan följs av minskningar. Hur stora topparna blir varierar i kommunerna och beror på hur stor andel av invånarna som är immuna.

Scenario två som visar en mer utdragen och jämnt ökande spridning utan någon direkt topp.

Om drygt en månad ska länsstyrelsen i Jönköpings län, liksom övriga länsstyrelser i landet, redovisa hur beredskapen ser ut inför en eventuellt ny smittvåg.

Den största faran för att något av de tre värsta scenarierna skulle kunna inträffa ligger i människornas trötthet i att följa rekommendationerna, tror Fredric Jonsson.

– Rekommendationerna gäller fastän det nästan inte känns så i samhället. Det finns en trötthet över att följa reglerna, att hålla avstånd och att jobba hemifrån, säger Fredric Jonsson.

Det är som ett maratonlopp där vi inte alls är framme.

Den stora utmaningen är att få alla att inse att risken för att bli smittad av covid-19 inte är över. Fredric Jonsson säger att kommunikationen om coronaviruset är som en ”never ending story” och man bli smärtsamt medveten om att det inte är slut än.

– Viktigast är att hålla ut nu och reda ut situationen och samtidigt tro på att det finns en bortre ände som är vaccination. Det är ett maratonlopp där vi inte alls är framme, vi kanske inte ens är halvvägs, säger Fredric Jonsson.

Länstyrelsen ska fungera som samordnare för länets kommuner och se till att de har en beredskap inför en eventuell ny smitta.

Enligt Fredric Jonsson finns det en viss buffert för skyddsutrustning för sjukvårdspersonal. En del av plastförkläden och visir har kunnat producerats i länet medan andningsskydden för personal importeras.

– Vi har samordnat så att kommunerna kan göra större beställningar och att de kan låna utrustning av varandra, säger Fredric Jonsson.

Vad betyder ”en viss buffert”?

– Att kommunerna har lagt beställningar och redan skaffat skyddsutrustning som ska räcka året ut, säger Fredric Jonsson.

Tycker du att ”året ut” är en tillräckligt lång period?

– Ja, det tycker jag. Det är en helt annorlunda situation än tidigare. Kanske går det också att komplettera utrustning under hösten. Det är en rimlig buffert, säger Fredric Jonsson.

Hur klarar ni beredskapen om det blir många nya som insjuknar i covid-19?

– Vi fick uppdraget i förra veckan och ska redovisa det om drygt en månad. Men redan tidigare har vi lärt oss att många sjuka är en stor påfrestning på samhället. Vi håller på och analyserar vilka effekter coronapandemin kan få eftersom den har hållit på så länge och vad tröttheten hos folk innebär, säger Fredric Jonsson som också längtar efter att gå på en fotbollsmatch och att resa.

Just nu ser det bra ut när det gäller antalet smittade i regionen. Antalet fall per 100 000 invånare är inte längre högst i Sverige. Smittskyddsläkare David Edenvik säger att det i förra veckan bara fanns 60 positiva fall vilket i sig betyder att regionen har mindre än 20 smittade per 100 000 invånare. Det är vad Danmark kräver för att svenskar ska få åka, men David Edenvik tror att den siffran kanske inte räcker för Danmark. Det finns krav på att den siffran ska uppvisas under en längre period.

Tror du att folk följer rekommendationerna?

– Båda ja och nej. Eftersom läget har varit stabilt de senaste två veckorna så får man intrycket av att folk sköter sig. Vi har mindre antal fall som insjuknat. Samtidigt får vi signaler om att människor släpper på reglerna, säger David Edenvik.

Risken för smittspridning blir större till hösten när folk börjar samlas i stora grupper på jobbet och i skolan samtidigt som vi är mer inomhus.

Vilka rekommendationer tycker du är viktigast att följa?

– Att vara fortsatt försiktig med kontakter med äldre personer och personer i riskgrupper. Att hålla distansen utom i familjen. Och att inte gå till jobbet om man är sjuk, säger David Edenvik.

