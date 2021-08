Ridläger på Bratteborg lockar många – vuxenlägret fullt redan året innan: ”Det är så populärt”

Under sommaren arrangerar Bratteborgs ryttarsällskap flera ridläger. Både för vuxna, unga, nybörjare och mer erfarna ryttare. Denna veckan har sju ungdomar i 12 till 14 årsåldern samlats på ridskolan för att rida, mysa med hästarna och mycket annat roligt. Och nog har det varit populärt, berättar Anna Brunnegård, som sitter i styrelsen för Bratteborgs ryttarsällskap.

– Vi har haft fullt antal deltagare i år så det är jättekul. Många har bokat in sig tidigt för att komma med. Det var likadant förra året, då var det också helt fullt.

Ungdomarna får under veckan rida flera gånger om dagen, göra roliga aktiviteter tillsammans med ledarna och hjälpa till med allt i stallet.

– De rider två pass om dagen, sedan är det ju stallskötsel, hästskötsel och allt som har med hästarna att göra. Och övernattning för de som vill, säger Anna.

Under ridpassen är det ridlärarna Catarina Sjö och Sandra Henrysson som instruerar, och vid sidan av sitter ledarna Märta Ström och Elin Rundberg. De har ridit på Bratteborg under hela uppväxten och har under året hoppat in lite extra som ridlärare under helgerna, och i sommar agerar de ledare under ridlägren.

– Vi är här dygnet runt. Så vi tar hand om dem hela tiden. Vi ger dem frukost på morgonen. Sedan på kvällarna åker Catarina och Sandra hem och då fixar vi lite mat och aktiviteter. Som löshoppning, brännboll, fyrkamp och lite sådant. Och så sover vi över här med se som vill och kan, säger Märta Ström och fortsätter:

– Det är jättemysigt. Det är som att vara med ett gäng kompisar samtidigt som vi är lite ledare liksom. Man kan prata och har jätteroligt ihop.

Bland ungdomarna är det blandade kunskapsnivåer, vissa har ridit i många år och andra lite kortare tid. Vissa rider till vardags på ridskolan och andra har hittat hit under semestern.

14-åriga Signe Hult kommer från Ulricehamn, men har sommarstuga i området. Hon tycker att det är kul att kunna vara med på ridlägret och få rida under semestern.

– Det bästa är att få nya kompisar, och att få vara i stallet så mycket, säger hon.

Några som har varit med på ridskolans läger tidigare är Johanna Lönn, 14 år, och Felicia Karlsson, 12 år. De båda tycker att det är gemenskapen och att man får rida mycket som är det roligaste.

– Ja, alla människor man lär känna och hästarna, säger Johanna Lönn.

Felicia Karlsson håller med.

– Det roligaste är att vara med hästarna, säger Felicia Karlsson.

Och visst är det så, säger ledarna Märta Ström och Elin Rundberg. De flesta tycker att det roligaste med lägret är hästarna – men kvällsaktiviteterna kommer på en stark andraplats.

– När man frågar dem vad de tycker är roligast så är det såklart att rida, men sedan är det kvällarna. Det är då man blir en gemenskap så. Så det är väldigt roligt, och sedan är det ju mysigt att sova i stallet. För det är ju något som de kanske inte brukar göra så ofta, säger Märta Ström.