Regionen vittnar om att smittan rusar – flera svårt sjuka unga läggs in: ”Tror tredje vågen är här”

Region Jönköpings län vädjar nu till invånarna att följa restriktionerna och uppger att det endast är detta som kan hjälpa i nuläget.

– Det är en klar ökning. Jag vet inte om det är en sportlovseffekt, men under sista veckan har vi lagt in 27 personer i åldersgruppen 30-40 år. Och då lägger vi inte in någon för observation utan det handlar om personer som verkligen behöver vård. Läget är oroande. Jag tror tredje vågen är här, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Mellan vecka 9 och vecka 10 har Region Jönköping sett en snabb ökning av antalet positiva fall av covid-19, vilket kan tyda på att den tredje vågen är här. Det handlar om en ökning på 23 procent när det gäller antalet konstaterade fall.

Exakt vilken åldersgrupp där det ökat mest är ännu inte analyserat i detalj, men det som tidigare gått att konstatera är att den stora gruppen som insjuknar är mellan 20 och 60 år. Smittskyddsläkare tror att det även är här där smittan fortsätter att öka kraftigt.

– Det verkar troligt. Det är också på sjukhusen vi har sett att det kommit in yngre i åldern 20-60 år, berättar hon.

Varför tror du att det är så många smittade i den här åldersgruppen?

– Det är nog den grupp som rör sig mest i samhället. Det avgörande för om du ska bli sjuk handlar i teorin om du har många kontakter. Det är därför de råd och rekommendationer som går ut handlar om att minska på kontakterna för att förhindra smittspridning, säger Malin Bengnér.

Vad tror du gör att man nu ser en så kraftig ökning av antalet fall?

– Mönstret ser likadant ut i många länder. Där det har varit lugnare ett tag ser man nu en ökning. Man kan kalla det för tredje våg. Det är ingen överraskning att det även kommer hit. Vi är inget undantag, säger Malin Bengnér.

Hon tror att det kan finnas flera förklaringar till att smittan ökar. Hon pekar på en ökning av fler smittsamma virusmutationer i kombination med en sämre förmåga att följa restriktionerna.

– Många hoppas att det här snart ska vara över, men vi är inte där än. Vi ser hur den engelska virusvarianten tar över mer och mer. Vad det är som gör att den är mer smittsam vet vi inte i nuläget. Kanske handlar det om att man inte behöver lika stor dos av viruset för att insjukna, säger Malin Bengnér.

Hon säger att det finns många teorier och att det också är något som forskas på. Regionen bevakar det hela.

FOTNOT: Texten uppdateras.