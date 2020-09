Recension: Jönköpings internationella poesifest borde bli mer radikal!

ingen lyssnar på poesi skrev den amerikanska poeten Jack Spicer. Orden ekar i mig under helgen då jag besökte Jönköpings internationella poesifest som hölls för tredje året i rad. Spicers ord kan läsas som ett påstående om poesins marginaliserade position men också som en självständighetsdeklaration, poesin är fri att göra vad den vill för ingen lyssnar. Jag tänker att Jönköpings internationella poesifest är ett svar på Spicers påstående.

När jag lyssnar på poeterna under lördagseftermiddagen i City hotells foajé framstår det som ett faktum att poeter trots, eller kanske på grund av, sin marginaliserade position är bra på att skapa sina egna tillfällen där människor kan lyssna på poesin. Det framgår också att festivalen är mer än offentliga uppläsningar. För under veckan som har gått har de medverkande poeterna undervisat i poesi för gymnasielever och folkhögskoledeltagare. Detta är ett bevis på det stora engagemang som ligger bakom festivalen och det viktiga arbete som arrangörerna gör för att sprida poesin. Festivalen är liten men poeter från bland annat Syrien, Kuba och Tyskland har kommit för att delta. Under hela festivalen kunde publiken lyssna till poeternas dikter upplästa på originalspråk och på svenska.

I festivalens medföljande häfte går det att läsa ett urval av samtliga medverkandes dikter på svenska. Där kan en läsa den rumänska poeten Corina Oproaes dikt "Aska" som i en serie suggestiva bilder skildra förlustens hjärtskärande sorg. För en helt annan sensibilitet kan en läsa kubanska Vivian Lemes dikter, i vilka det sexuella begäret vävs samman med skrivandets tills de båda bildar en gemensam väv. Eller varför inte förbluffas av den argentinske poeten Carlos Vitales diktsvit som med fantasmagoriskt språk skildrar de tillika delar tragiska som absurda levnadsödena som utgör medlemmarna i Laguardia-familjens liv.

Ibland önskar jag att festivalen skulle vara mindre ängslig i relation till poesins marginalisering och istället omfamna rollen som en plats för ett kritiskt undersökande av poesin. Festivalen vill bedyra oss om poesins lättillgänglighet och godhet, vilket märks när konferenciern under lördagen uttrycker sitt hopp om att poesin kan få skolelever att sluta slåss och vara elaka på internet. I stunder som denna blir festivalen till ett kotteri av självförhärligande poeter emellan.

Men oron är enkel att förstå, för hur ska en få folk att lyssna till poesi? Framhäva dess tillgänglighet, dess godhet? Jag vill föreslå en tredje läsning av Spicers ord som kan få oss att lämna den falska dikotomin mellan svår eller lätt. I denna läsning framstår poesin istället som ett radikalt ifrågasättande, inte bara av vårt lyssnande, utan av alla våra sinnen. Ingen lyssnar på poesi för den kräver ett lyssnande som innebär ett fullständigt förkroppsligande av hela vårt jag. Imponerad som jag är av festivalen bär jag med mig en önskan att den ska våga framhäva poesins radikala ifrågasättande av det tillsynes naturliga men egentligt komplexa.

LÄS MER: Poeter från hela världen samlas i Jönköping

Citat ur Vivian Lemes dikt

"Jag ska inte gråta.

Inte heller förvänta mig att ditt minne suddas ut

som bokstäverna i ett gammalt brev.

Jag kommer att behandla dig som man gör med skit.

Lite toapapper.

Spola.

Den konstgjorda lukten av en doftsprej."

Översättning: Anette Höglund, Eva Edin och Víctor Rojas