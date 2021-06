Räddningstjänsten ökar beredskapen inför smällheta helgen • Detta gäller om du ska grilla

Det är torrt i skog och mark – väldigt torrt. Under torsdagen drar en värmebölja in från Spanien och det väntas bli omkring 30 grader på Höglandet under helgen. SMHI har därför gått ut med ett särskilt meddelande. Det görs när temperaturen ligger på 26 grader eller högre tre dagar i rad.

På grund av det varma, och under helgen även blåsiga vädret, råder eldningsförbud i Jönköpings län och i Ydre kommun från klockan 12 på torsdagen.

Anders Björk, räddningschef i beredskap i Jönköpings län och Ydre kommun, berättar att räddningstjänsten är rädd om medborgarnas rätt att vistas i skog och mark, men inför ett eldningsförbud när vädret kräver det.

– Vi har ju haft torrt väder ett tag och det kommer fortsätta vara det. Enligt SMHI:s prognos kommer det även att blåsa mer i helgen, så brandrisken kommer att öka rejält idag, imorgon och i helgen. För att hantera det, så att vi inte får skogsbränder, har vi utfärdat ett eldningsförbud.

Räddningstjänsten har även ökat sina larmplaner, vilket innebär att fler resurser skickas om det blir en skogsbrand.

– Det är för att vi ska kunna ta bränderna fort. Då skickar man mycket resurser på en gång. Vi har även extra ledningsenheter och ledningsenheter i beredskap. Förmodligen kommer vi att få använda många resurser i helgen, säger Anders Björk.

På grund den höga risken för skogsbränder har räddningstjänsten även hjälp av brandflygplan. Den 7 juni började de flyga en slinga en gång om dagen.

Nu har ett nytt beslut tagits. Från och med torsdagen körs två slingor över Jönköpings län och Ydre kommun två gånger om dagen. Flygplanen kommer att köra dubbla slingor under helgen och sedan fattas ett nytt beslut på måndag.

Anders Björk hoppas att medborgarna lyssnar på räddningstjänsten och respekterar eldningsförbudet.

Är du orolig att skogsbränder ska bryta ut i helgen?

– Det ser väldigt extremt ut, framför allt under lördagen när vinden tilltar. Antändningsrisken är hög just nu. Det tillsammans med den ökande vinden gör att brandrisken är väldigt hög, säger Anders Björk och fortsätter:

– Gör inte det du inte får göra. Vill du grilla med familj och vänner så gör det, men inom säkra förhållanden i din trädgård eller vid iordningställda grillplatser som kommunen satt upp. Man ska alltid vara försiktig.

Eldningsförbud – det här får du inte göra:

• Elda, grilla eller laga mat eller bränna med fast bränsle som ved, kol, gräs, ris, grenar och så vidare i skog och mark.

• Använda pyroteknik som fyrverkerier eller ljuslyktor som svävar iväg.

Det här får du göra:

• Grilla med kol vid särskilt iordningställda grillplatser. Så kallade fasta grillplatser där risken för spridning är liten.

• Grilla i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-).

Källa: Räddningstjänsten.