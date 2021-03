Psykspelet inför SM-kvarten: ”Herregud tänk om...”

Gislaved kommer med sin historiska säsong och Värnamo kommer med en nygjord läxa.

Kvartsfinalerna i SM kan komma.

Värnamo möter Sollentuna hemma under lördagen och Vanessa Paukovic säger så här:

– Det är lite liknande upplägg som mot Lindesberg. Vi är taggade. Vi har planen klar för oss och det är bara att köra, säger Vanessa Paukovic.

Förlust 1–3 borta och 0–3 hemma. Men nu är det slutspel och ett annat psykologiskt ingångsläge. Vad blir nyckeln?

– Senast borta i januari, så kände vi att vi var ganska nöjda med spelet, men att vi hade mer att hämta mot Sollentuna då. Nyckeln blir att serva rätt och stå rätt i försvaret. Och det har vi pratat mycket om denna vecka. Vi ska serva på rätt spelare, så de inte får lekstuga utan att de får få utvägar istället, säger Vanessa Paukovic.

Värnamo har jobbat med grunderna och ska försöka göra det svårare för Sollentuna att avgöra bollarna.

Vad tror du om chanserna att nå först till två segrar mot Sollentuna?

– Jag ser positivt på det. I princip alla matcher, så går jag och alla vi in och känner att vi kan ta det här och ibland har vi spelat bättre och ibland sämre. Vi har haft en tung serie. Det är inget att sticka under stol med att vi har haft mycket förluster, men vi känner att vi har hittat formen mer nu sista tiden och det har känts bra på träningarna. Vi fick ett kvitto på det när vi tog oss igenom åttondelen till kvartsfinal nu. Det har givit oss ett momentum och en go känsla som vi hoppas kunna hålla kvar vid. Jag ser chanserna att vi kan ta det, säger Paukovic.

Gislaved säger så här om nyckeln mot Hylte och sina chanser till att vinna matchserien.

– Nyckeln är att gå för det. Att spela respektlöst, all press är på Hylte. Herregud, tänk om de inte skulle vinna mot oss...Det är 70-30 till deras fördel att vinna, menar GVK-tränaren Dick Runesson.

Läs mer om GVK:s utmaning här.