Prognoser från fem experter: Så blir verkligheten med coronaviruset i höst

Peter Iveroth, regionpolitiker (KD) och före detta smittskyddsläkare i Jönköpings län.

– Beträffande pandemin kommer vi att få se sjunkande smittal i höst, varvid vi i Jönköpings län når en nivå där vi kan börja smittspåra runt varje fall, nu är det för många för att ha någon kontroll. I våra större städer kan det ta längre tid.

– Ett vaccin kan komma i mitten av 2021. Jag tror också att vi, precis som för svininfluensan, kommer att få se flera mindre coronautbrott under de närmaste åren och att vaccinering kommer att ske i anslutning till dessa.

Är det några andra hälsofrågor som kommer att dominera framöver?

– Den så kallade vårdskulden är en ganska allvarlig effekt som vi får dras med i ett par år. Där tror jag att vi kommer att få se en nationell samordning, framför allt behöver vi förstärka våra resurser vad gäller personal. Vi behöver utbilda fler och kanske flytta och vidareutbilda inom sjukvården, vilket lär bli kostsamt. Men vi har ett bra utgångsläge i länet.

Peter Iveroth höjer också ett varnande finger för landets åldrande befolkning som kommer att ställa vården inför stora utmaningar.

– Den nära och förebyggande sjukvården behöver ställas om för att möta de äldre. Det innebär ett bättre förebyggande arbete och att kommunerna stärks med hjälp av regionen – de har till stor del fått ta över långvården, men utan att sjukvårdskompetensen har följt med

Kommer vi att stå bättre utrustade efter pandemin än före?

– Sämre, men flaskhalsen är inte ekonomin utan personalen. Utmaningen är att hitta tillräckligt med människor för att kunna försörja både akut-, primär- och kommunal vård.

Frida Boklund, regionchef Företagarna:

– Jag tror att det på vissa fronter kan bli en viss återhämtning, när företagen efter en tuff process har anpassat sig till det nya normala. Då kan företagen lugna ner sig och börja titta framåt.

Samtidigt, menar Frida Boklund, händer det saker som vi kanske inte är beredda på, som en andra våg.

– Och så tror jag att det är bra om de statliga åtgärderna som korttidspermitteringarna sträcker sig fram till årsskiftet. Det är också bra om beslutsfattarna är tydliga med hur länge begränsningarna kommer att gälla så att företagen får en ren spelplan och kan planera framåt.

Arbetsmarknaden då, vad händer där?

– Risk för varsel, och för arbetstagarsidan handlar det om att visa flexibilitet så att de ordrar som kommer in kan levereras. Det kan kräva att de anställda är beredda att gå in och jobba om det behövs – det viktigaste är ju att arbetsplatsen finns kvar.

Boklund tror att de flesta har förståelse på att läget är extraordinärt, att det inte är någon vanlig lågkonjunktur. Hon uppmanar också att ta de möjligheter som erbjuds; kanske utbilda sig, skaffa ny kunskap, byta jobb, lära sig något extra.

Någon fråga som kan förändra läget?

– Ja, sänk arbetsgivaravgifterna så att företagen kan anställa snabbt när det behövs. Och så att de kan behålla och vårda den kompetens som finns. Det skulle gynna Sverige.

Många har redan fått en försämrad privatekonomi och ännu fler kan komma att få det under hösten beroende på coronaviruset och vad som händer i Sverige och världen.

Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea:

Ingelas råd är att man ska ta kontroll över situationen genom att titta över vilka bidrag och stöd man har rätt till, se över utgifterna – fundera vad man kan dra in på och därefter göra en budget.

– Det handlar om att, under en period, rätta munnen efter matsäcken. Passa på att sälj av det som inte längre behövs, hyr ut ett rum, ett sommarställe eller en extrabostad.

Den som har snabblån i butik kan kolla med sin bank om det går att få bättre villkor där, så man inte ligger med höga låneräntor som under en länge tid.

– Man kan också gå ner på detaljnivå; behöver man alla strömningstjänster som Netflix, HBO och Spotify? Klarar man sig med ett billigare telefonabonnemang? Det kan bli mycket pengar i långa loppet.

Hon påpekar att den försämrade ekonomin inte är något att skämmas för, alla är ju medvetna om det allmänna läget:

– Berätta om situationen för familj och vänner, jag tror att alla kommer att visa förståelse och kanske får man samtidigt en del tips. Det finns många aktiviteter som är gratis eller inte kostar så mycket pengar; friluftsliv, kommunala aktiviteter.

Och den som har större besparingar?

– Börsen har ju gått bra, men om man har en buffert med kortsiktigt sparande är det inte fel att använda den, om det finns behov.

Ser du någon enskilt stor fråga/frågor i höst?

– Det är väl hur det går med permitteringarna. Och så ska det bli spännande att se regeringens höstbudget. Det är oroväckande om det blir en hög arbetslöshet som i förlängningen leder till lägre konsumtion och en nedåtgående spiral.

Lotta Mauritzson, Nationellt bedrägericenter – Nationella operativa avdelningen, NOA.

– Förmodligen kommer det att bli en hel del bedrägerier mot regeringens stödpaket. Företagen har intygat att de uppfyller kraven för att få ersättning, men en del kan ha gjort fel – men det förekommer också olika nivåer av bedrägligt agerande.

I stödåtgärderna till företagen handlar det om mycket pengar som ska fördelas snabbt. Vilket ger en utmärkt miljö för bedrägerier.

På Nationellt bedrägericenter försöker man stoppa brotten tillsammans med de myndigheter som hanterar bidragen. I ett senare skede handlar det om att säkra tillgångar.

– Jag ser också en trend mot fler investerings- och telefonbedrägerier mot äldre. Indirekt har detta område påverkats av pandemin eftersom allt fler äldre har skaffat Swish; kanske har de behov av att betala någon som har hjälpt dem att handla. Bedragarna ringer sedan och säger att de företräder Swish och att ett fel kräver att de loggar in på sin bank.

En tredje form av bedrägerier är erbjudandena om att investera i bitcoin och andra kryptovalutor.

– Det här är en trend från förra året som ser ut att fortsätta – vinsterna är alltför stora för att de skulle sluta. De som lockas att investera är vanligen män i åldern 50-74, som egentligen inser att någonting inte är som det ska, men som ändå fortsätter att betala mer pengar.

Erbjudandena behöver, enligt Lotta Mauritzson, inte vara bedrägliga, men verksamheten kräver att man är väldigt insatt för att förstå vad det handlar om.

Helene Berg, vd för Smålands Turism

Organisationen har som huvuduppdrag att lyfta hela den småländska besöksnäringen internationellt för att locka utländska turister. I normala fall står de internationella turisterna för nästan hälften (40 procent) av de kommersiella övernattningarna i länet under sommaren, men på grund av coronapandemin ser det helt annorlunda ut i år.

När de utländska turisterna i många fall lyst med sin frånvaro har istället fokus lagts på att locka inhemska turister, vilket enligt Helene Berg både har, och kommer att få, stora konsekvenser för näringen.

Hur tror du att hösten kommer att se ut för besöksbranschen här i länet?

– Jättetuff.

På vilket sätt då?

– Låg beläggning och lite folk. På hösten är bland annat konferenser otroligt viktiga och så länge som folk inte vågar boka dem, eller andra event och evenemang som är otroligt viktiga för Jönköpings cityhotell, så kommer besöksnäringen att lida.

Vad är det som kommer att avgöra hur hösten blir?

– Det som kommer att avgöra är inte bara myndigheternas restriktioner, utan även hur människor agerar. Restriktioner påverkar om event och mässor kan hållas, men i övrigt handlar det väldigt mycket om folks tillit och förtroende – att man vågar och att det är okej att våga. Det är både en psykologisk faktor hos befolkningen och hos övriga näringar som har mycket konferenser. Det är när vi känner att det har lättat, att pandemin är över och att det inte kommer en andra våg.

Hur många av företagen inom besöksnäringen i länet kommer att överleva till hösten?

– Det vågar jag inte gissa, men jag tror att vi kommer att se fler konkurser i höst än vad vi gjorde i våras.

Varför?

– Därför att man gjorde allting för att överleva till sommaren, men sommaren är inte tillräckligt stark för att täcka de förluster som man redan har haft under våren och försommaren. När vi då rullar in i hösten, då bolagen brukar vara väldigt kapitalstarka, rullar vi istället in i en höst när bolagen är kapitalsvaga. Om inte konferenser, event och evenemang kommer igång, då finns det inte mycket resurser att ta av längre – om inte staten hjälper näringen.

Har Smålands Turism lagt upp en strategi för hösten?

– Ja, det har vi. Vi för nära och täta diskussioner med Region Jönköpings län. Vi söker bland annat medel hos Tillväxtverket tillsammans med regionen. Totalt ska 70 miljoner kronor fördelas på nationell nivå fram till 2022 och de pengarna ska kanaliseras ut till företagen. Vi kommer att få besked i slutet av september om det här.

Är det pengar som kommer att kunna göra någon skillnad för länets besöksnäring?

– Ja, det kommer vara pengar som spelar roll.