Problem med granbarkborrar – torr och varm sommar förklaringen: ”Får nog vänja oss vid en högre nivå på skador framöver”

Lennart Svensson berättar att Skogsstyrelsen har sett att granbarkborrarna som kläcktes nu i sommar har börjat svärma igen. Han förklarar att man ser det på att granbarkborrarna som man fångat i fällorna varit ljusare.

– Granbarkborren svärmar när det är 18 grader och det har ju varit en torr och varm sommar. Då går granbarkborren fram, säger Lennart Svensson.

Han berättar att granbarkborren kan svärma långt in på hösten, men att det är temperaturen som avgör. Förra året uppges det ha varit en rejäl svärm i augusti och Skogsstyrelsen räknar med att problemen kan fortsätta augusti ut även i år.

Problemen uppges inte vara lika stora som under huvudsvärmen, som i år inträffade under vecka 19. Det brukar inte fångas lika många insekter i fällorna på hyggena vid den här tiden på året, eftersom granbarkborren nu flyger mer in i skogen.

– Vi tömmer fällorna varje vecka, så vi har bra koll på svängningarna. Det här är något vi får hjälp med av bland annat Södra. Vi har övervakning på ett 60-tal platser, berättar Lennart Svensson.

2018 var ett år då man hade stora problem med granbarkborrarna. Det tros ha berott på den extremt torra och varma sommaren som gjorde träden mindre motståndskraftiga mot insekterna.

– När vi inventerade såg vi att det var mer volym som skadades 2018 än under stormen Gudrun. Men 2018 handlade det om ett större område som drabbats då både Svealand och Götaland blev hårt drabbade, säger Lennart Svensson.

Sviterna från extremåret finns fortfarande kvar i länet och har gjort att det nu finns en hög population av granbarkborrar.

– Vi trodde att antalet skulle gå ner i år. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har hjälp oss att undersöka hur det sett ut med antalet honor och allt har då tytt på att det skulle bli en minskning nu. Men det är alltid lite osäkert och vädret kan spela in. I år har vi haft en varm juli månad och detta har gynnat barkborrarna, säger Lennart Svensson.

Helt säkra på hur året blir kan man dock inte vara förrän inventeringen har gjorts och det sker först till hösten. En preliminär bedömning görs i september då det görs stickprov hur det ser ut i olika län. Den slutgiltiga inventeringen sker den senare delen av hösten och en presentation väntas ske i december.

– Som skogsägare bör man inventera riskbeståndet, speciellt det som finns nära tidigare skadad skog. Man kan kolla efter borrmjöl och om man är nära kan man även se borrhål. Det är inte försent att ta ut bestånd som angreps i våras. De har blivit gulbruna i barren nu, så de syns på långt håll, berättar Lennart Svensson.

Han säger att det gäller att få ut så mycket som möjligt av de angripna träden eftersom granbarkborrarna lämnar träden efter hand.

– I oktober har de flesta lämnat träden, så därför vill man få ut allt ur skogen nu. Man kan också oskadliggöra larverna genom att barka, men att barka funkar inte om insekterna är fullt utvecklade, säger Lennart Svensson.

Han räknar med att länet kan få ökade problem med granbarkborrar på grund av klimatförändringarna.

– Vi får nog vänja oss vid en högre nivå på skador framöver, säger han.