Postnord har förberett julruschen sedan i somras: ”Det är hektiskt, men väldigt roligt”

Veckorna före jul är hektiska för Postnord även under normala omständigheter. Under pågående pandemi är läget extremt och på terminalen i Värnamo råder febril aktivitet. Allra flest försändelser brukar vara i omlopp mellan måndag och tisdag efter Black Friday. I år omsattes 1,3 miljoner försändelser i Sverige under just detta dygn.

För Postnord i Värnamo ökade antalet företagsförsändelser och direktleveranser hem till kunden med 20 procent. Antalet försändelser till ombud fördubblades jämfört med samma tid förra året, enligt Göran Oskarson, produktionschef för brev och paket i Värnamo.

— Det är hektiskt, men väldigt roligt, säger han.

Ökningen kommer inte som en chock, Postnord har räknat och förberett sig för anstormningen sedan i somras. Tre extra heltidsanställda har satts in och leveranserna till ombuden har fått en ökad kapacitet, både i antalet skåpbilar och körningar.

— Vi ville ha hängslen och livrem för att möta behovet och hittills har det sett ut som att det håller. Vi är glada och stolta över det, säger Göran Oskarson.

Även för personalen på de olika serviceställena är det minst sagt hektiskt. Av den orsaken vädjar nu Göran Oskarson till alla kunder att hämta ut sina paket så snart de kan och att hela tiden hålla avstånd till andra kunder.

— Kan man hämta på lite udda tider så är det ett stort plus. Vår rusningstid är mellan klockan 15 och 18, så både innan och efter den tiden är det bra om man kan komma för att minska trängsel.

Göran Oskarson vill också uppmana sina kunder att i mesta möjliga mån välja leverans till dörren i stället för ombud.

– Det blir lite dyrare för konsumenten, men då slipper man stå och köa hos ombuden och utsätta sig själv och andra för smittorisk, säger han.

Att ni har god planering, innebär det att vi kommer att få våra paket i tid nu då?

— Det hoppas jag. Men det finns mycket annat som spelar in också, det kan bli kraftiga snöoväder eller så kan det hända annat.

Ett utbrott av corona bland personalen?

— Ja, till exempel. Men vi strävar efter att leverera alla paket i tid och som det ser ut nu har vi alla förutsättningar att lyckas med det, säger Göran Oskarson.