Politikernas kovändning om stödet till kvinnojouren – röstar ja för 10 kronor • ”Frågan måste uppmärksammas”

Under måndagens kommunfullmäktige blev det debatt kring socialdemokraternas motion ”kommunens ansvar för att stödja kvinnor och barn som drabbas av våld i nära relationer”. Motionen, som skickades in i januari förra året, består av sammanlagt fyra punkter; att kommunen gör en kartläggning av våld mot kvinnor och barn i kommunen, att man reviderar handlingsplanen när det gäller mäns våld mot kvinnor tillsammans med andra berörda och intresserade i samhället, att kommunfullmäktige och förtroendevalda får ökad kunskap och information om mäns våld mot kvinnor och att kommunen avsätter tio kronor per invånare i bidrag till Kvinnojouren i Värnamo, som är den Kvinnojour som samarbetar med kommunen. Bidraget yrkar man på i enlighet med den överenskommelse inom GGVV-området man menar finns.

Kommunstyrelsens förslag till beslut innebar att bifalla tre av dessa, och då avslå punkten om tio kronor till Kvinnojouren. Det då man menar att det är osäkert om det funnits ett sådant avtal.

– Det kanske fanns en överenskommelse muntligt men inte skriftligt. I nuläget ligger bidraget på 25 tusen kronor om året, så det står vi fast vid. Det är socialnämndens budget och det har de bedömt är en lämplig summa, har Gert Jonsson tidigare sagt.

Men efter debatt i kommunfullmäktige ändrade sig flertalet ledamöter. Centerpartiet och miljöpartiet vände helt om och delar av kristdemokraterna samt liberalerna valde även de att ändra ståndpunkt vid omröstningen.

– Man kan inte vara sämre än att man ändrar sig. Det var en formfråga i kommunstyrelsen. Självklart stödjer vårt parti de här frågorna. Jag yrkar bifall för motionen i sin helhet, sa Thomas Axelsson (KD) efter en stunds debatt.

Innan det var dags för votering var det flera som hade mycket att säga i frågan.

– Vi vill att kommunen visar att man prioriterar en sådan viktig fråga och att man ska bekämpa mäns våld mot kvinnor. Hela familjer far illa, sa Nadira Kilim (S) under debatten och fortsatte sedan:

– Vi vill att man ska ha en översyn av bidragen. Den summan kommunen har är inte så generös med tanke på grannkommunerna. Vi vill att den här frågan ska uppmärksammas att man avsätter tio kronor per invånare för bidrag till kvinnojouren i Värnamo.

Något som fick Magnus Thelin (L) att reagera:

– Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag satt med i socialnämnden när kvinnojouren var och informerade om sitt arbete. De ska all eloge. Det jag reagerar mot är att det är ”ynkligt lite pengar” som vi ger. Jag tycker inte att man utrycker sig så. Det är skattebetalarnas pengar. Det är inte smakfullt.

En bit in i debatten var det dock flera ledamöter som valde att vända helt, och istället yrka bifall för motionen i sin helhet. Bland annat Jörgen Johansson (C), Anna-Maria Toftgård (C), Ulf Abrahamsson (C), Kristin Stark (MP) och Elisabeth Orella Bravo (V) valde att stödja motionen i sin helhet – och därmed bifalla även den fjärde punkten.

– Vi har diskuterat det här i kretsen rätt så mycket. Vi har dessutom en partiledare som har detta som en hjärtefråga. Och det är en viktig fråga. Det är helt oacceptabelt. Jag har beslutat att yrka bifall till motionen i sin helhet, säger Jörgen Johansson (C).

– Kvinnojouren påpekar att det behövs pengar. De har inte resurser att hjälpa alla. Jag yrkar bifall till motionen i sin helhet, säger Elisabeth Orella Bravo (V).

